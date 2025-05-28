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Комиссарова Екатерина


УПОМИНАНИЯ


28.05.2025 Екатерина Комиссарова назначена директором по работе с артистами в музыкальном сервисе «Звук» 1
21.10.2024 В приложении для артистов «Звук Студио» появился SMM-ассистент на базе GigaChat 1
16.08.2024 В HiFi-стриминге «Звук» появилась возможность донатить любимым артистам 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Комиссарова Екатерина и организации, системы, технологии, персоны:

Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 3974 2
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1706 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14906 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3351 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10803 1
СалютДевайсы - GigaChat 239 1
Донат - Donations - Онлайн-вознаграждение - Безналичные чаевые - Адресные пожертвования 184 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49217 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1362113, в очереди разбора - 754798.
Создано именных указателей - 175515.
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