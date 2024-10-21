Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация Искусственный интеллект axenix
|

В приложении для артистов «Звук Студио» появился SMM-ассистент на базе GigaChat

Теперь у музыкантов будет больше времени для творчества — в приложении «Звук Студио» стал доступен SMM-ассистент, который с помощью нейросетевой модели GigaChat пишет посты для социальных сетей, адаптируя их под стилистику аккаунта артиста. Об этом CNews сообщили представители сервиса «Звук».

Настроить SMM-ассистента можно в приложении «Звук Студио» в разделе «Инструменты». Артист сам выбирает, о чем написать пост. Например, искусственный интеллект поможет анонсировать новый релиз, презентовать клип или призвать проголосовать за исполнителя в конкурсе.

После того, как текст поста будет готов, музыкант может добавить к нему фото или видео и опубликовать материал в социальных сетях.

Катя Комиссарова, директор по развитию приложения «Звук Студио»: «Мы в HiFi-стриминге «Звук» постоянно расширяем стратегию по развитию и поддержке творчества, предоставляя артистам новые технологичные инструменты для общения со своей аудиторией. Иногда музыкантам бывает сложно найти время на регулярный постинг в социальных сетях, в то время как фанаты ждут обновления контента. Теперь эта проблема решена — ИИ-сервисы, которые есть в приложении, помогут исполнителям создавать контент для поддержания постоянного контакта со своей аудиторией».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Интранет в HR-стратегии: как автоматизировать рутину и вовлечь сотрудников в корпоративную культуру

«Не дождетесь!» Легендарная пиратская библиотека «Флибуста» чудом избежала гибели, несмотря на страшную болезнь основателя. Опрос

Российская альтернатива GitHub: изучаем возможности

Криворукие борцы с пиратством оставили без «Google Диска» миллионы законопослушных пользователей

Правительство Амурской области перевело систему электронного документооборота на СУБД Postgres Pro

Зарубежный осколок «Яндекса» возвращается на биржу Nasdaq

Конференции

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

Orion Digital Day

ELMA DAY’24: Экосистема Low-code решений
Показать еще

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Сервисы для озвучки текстов с помощью нейросетей: выбор ZOOM

Обзор зарядного устройства Digma Pro DPW6A: GaN-зарядка нового поколения

7 умных увлажнителей для отопительного сезона: нет сухому воздуху

Показать еще

Наука

Астероид «Титаник» изменил форму крупнейшего спутника Солнечной системы — астрономы провели параллели с катастрофами на Земле и Плутоне

Самый быстрый в мире микроскоп позволяет уловить даже движение электронов

10 фактов о галактическом гало, которые нужно знать
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

Orion Digital Day Orion Digital Day

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

ELMA DAY ELMA DAY

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время? MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: