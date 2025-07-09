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В «Звук Студио» появилась нейросеть SymFormer для генерации музыки

«Звук Студио» (продукт музыкального сервиса «Звук») стал первым российским сервисом, где артистам и их командам доступен генеративный искусственный интеллект для создания семплов. ИИ-генератор по текстовому запросу создаёт неограниченное количество музыкальных дорожек в разных жанрах.

Новая функция позволит артистам освободить больше времени для реализации творческих идей, а также поможет сэкономить средства на производство композиции.

Сгенерированная музыка доступна к выгрузке в формате MIDI, что позволит музыкантам разделять треки на разные музыкальные дорожки. Артист сможет использовать те, которые понравились — например, барабанную или басовую партии, а другие отредактировать, заменить или удалить. Кроме того, можно сочетать дорожки или элементы из разных сгенерированных треков. Их можно применять для своих композиций и дополнять авторским материалом.

Нейросеть SymFormer от «Сбера» будет особенно полезна для начинающих авторов: мелодии, созданные искусственным интеллектом, можно использовать как основу для собственных треков.

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Катя Комиссарова, директор по работе с артистами в музыкальном сервисе «Звук», сказала: «Музыкальный сервис «Звук» продолжает делать технологии проще и доступнее для артистов и пользователей. В «Звук Студио» уже есть нейросети Kandinsky и GigaChat для создания картинок и текстов. Теперь мы интегрировали нейросеть для генерации музыки. Часто подбор нужного семпла отнимает у артиста много времени и сил. ИИ упростит этот процесс, поможет найти новое звучание и поэкспериментировать с жанрами».

Новая функция доступна в разделе «Инструменты» в веб-версии приложения «Звук Студио».

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