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«VK Музыка» опубликовала персональные итоги года

«VK Музыка» выпустила персональные итоги, в которых пользователи могут увидеть, каким был их музыкальный год. Пользователи впервые ознакомятся с расширенной статистикой, включающей до 18 метрик. Посмотреть личные итоги можно в отдельном приложении «VK Музыка» и в музыкальном разделе приложения «Вконтакте».

В этом году слушателям доступна статистика по многим показателям, в том числе: сколько минут музыки и сколько треков прослушано в 2024 г., с какой именно песни начался год, какой жанр и какой артист стали самыми популярными. А также можно узнать интересные подробности по настроениям, самому музыкальному месяцу в году и другим показателям.

Индивидуальная статистика подготовлена на основе персональных данных слушателей «VK Музыки» в этом году. Пользователи могут поделиться любой метрикой в социальных сетях, а также персональным плейлистом, сгенерированным из любимых треков 2024 г.

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Вместе с персональными итогами пользователей опубликованы итоги «Студии» — профессионального сервиса для артистов, где агрегируются данные из музыкального раздела «Вконтакте» и отдельного приложения «VK Музыка» с подробной статистикой и аналитикой музыкальных релизов и аудитории.

В «Студии» доступно до 16 метрик, которыми музыканты могут поделиться со своей аудиторией в социальных сетях. В этом году список показателей включает статистику по аудитории, разделённой на сегменты: фанаты, часто слушающие и иногда слушающие, количество дней в чарте треков и чарте альбомов, а также топ-3 трека, которые пользователи чаще всего добавляли к себе, и топ-3 трека, которыми пользователи чаще всего делились.

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