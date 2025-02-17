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«Авито Работа» представила топ самых популярных профессий среди россиян

Аналитики «Авито Работы» составили рейтинг наиболее популярных профессий 2024 г. Для определения лидеров эксперты оценили динамику числа откликов и конкуренцию за вакансии, а также изменение числа объявлений и средних зарплатных предложений для кандидатов. По данным платформы, самыми популярными среди соискателей стали профессии курьера, разнорабочего и водителя легкового автомобиля. Об этом CNews сообщили представители «Авито Работы».

Чтобы оценить, насколько популярной была та или иная профессия в 2024 г., аналитики разработали метрику, учитывающую изменения на рынке труда и конкуренцию за вакансии. Общие значения сформированы из нескольких факторов: популярность профессии (доля откликов на вакансии за год); уровень конкуренции по профессии (соотношение числа откликов к общему количеству вакансий); динамика средних зарплатных предложений для кандидатов; изменение количества вакансий по профессии; изменение числа откликов на вакансии.

Итоговый рейтинг формируется путем взвешивания этих метрик, что позволяет объективно оценить интерес к профессии на рынке труда.

Абсолютным лидером списка стала профессия курьера, которая набрала 334 балла. За год интерес россиян к вакансиям в сфере доставки вырос на 57%. В 2024 г. средние зарплатные предложения, указанные в объявлениях для курьеров, составили 113 638 руб. Суммы в вакансиях этих работников зачастую указываются вилкой, а фактический доход курьеров зависит от специфики (пешая, вело- или автодоставка), количества заказов и чаевых.

На втором месте расположились разнорабочие — рейтинг профессии составил 216 баллов, что также подтверждает высокий интерес со стороны соискателей (+15% контактов год к году). Средняя предлагаемая зарплата для этих массовых работников составила 71 091 руб. в месяц.

Третье место заняли водители легковых автомобилей: эта профессия набрала 180 баллов. Средняя предлагаемая зарплата для водителей легковых автомобилей в 2024 г. составила 69 473 руб. в месяц.

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В топ-5 самых популярных профессий также вошли менеджеры по работе с клиентами — число откликов на вакансии за год выросло на 58%. Средняя стартовая зарплата для начинающих специалистов в 2024 г. составила 52 205 рублей в мес. Стоит отметить, что средние зарплатные предложения указаны для начинающих специалистов с минимальным опытом работы.

Пятерку лидеров замыкает профессия водителя газели со средним зарплатным предложением 77 091 руб. в месяц при фиксированном графике.

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Рейтинг самых популярных профессий среди россиян в 2024 году

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