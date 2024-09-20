В российских ИТ зарплатный коллапс. Программистам прекращают повышать зарплату несмотря на рост цен

Более трети работодателей решили не индексировать зарплату ИТ-специалистов в 2024 г. Среди них – компании из весьма денежных сфер – банковской и ИТ. Это происходит на фоне очень большой инфляции и роста цен, то есть работники ИТ-сферы фактически беднеют по воле руководителей.

Ситуация критическая

Больше трети российских компаний отказались повышать зарплату работающих в их штате ИТ-специалиcтов в 2024 г., пишут «Ведомости». Таковых набралось 38%, говорится в исследовании HeadHunter.

Опрос проходил среди 900 работодателей из самых разных сфер. В их числе – строительство, логистика, транспорт, финансы, торговля, промышленность, производство и ИТ. Сам опрос проходил летом 2024 г.

Некоторые руководители попытались переложить вину в отсутствии индексации зарплат ИТ-специалистов на плечи этих самых специалистов. Они заявили «Ведомостям», что ИТ-шники имеют «неадекватные зарплатные ожидания» по отдельным специальностям, которые якобы невозможно удовлетворять.

Ни денег, ни работников

По информации издания, в современных российских реалиях, когда официальная годовая инфляция по итогам 2023 г. оказалась на уровне 7%, и когда цены на некоторые товары, например, на бензин, растут ежемесячно, лишь 11% участников опроса оказались полностью готовы увеличить оклады сотрудникам в ИT. 15% принимали соответствующее решение исключительно в индивидуальном порядке.

Нейросеть "Кандинский" Логика проста - если цены растут, а зарплаты нет, люди беднеют. И это касается не только ИТ-специалистов

Пока одни компании не хотят поднимать зарплату имеющимся ИТ-шникам другие не могут укомплектовать ими свой штат. По словам 67% опрошенных посетовали, что им приходится вдвое дольше искать подходящих под их критерии ИТ-специалистов по сравнению с 2023 г., и в первую очередь это коснулось среднего и крупного бизнеса. Малый бизнес проблема обошла стороной лишь потому, что требований к кандидатам на ИТ-вакансию у них значительно меньше.

В наибольшем дефиците находятся разработчики ПО, а также DevOps-инженеры, специалисты по кибербезопасности, дата-сайентисты, менеджеры проектов и менеджеры продуктов.

Где деньги, начальник

CNews писал, что массовый отток ИТ-специалистов из России начался весной 2022 г. В 2024 г. выяснилось, что многие из них уезжают за границу вместе с заранее оформленным видом на жительство. Не исключено, что некоторые, оставаясь в стране, уходят в другие сферы, где платят больше, а требуют меньше, как в сфере доставки еды и прочих товаров.

ИТ-специалисты, прекрасно понимая, что они в дефиците, хотят получать больше денег за свои время, знания и опыт. 34% работодателей отметили, что зарплатные ожидания кандидатов и сотрудников показали рост в пределах 10-30%.

Соискатели 23% компаний хотят повысить свой оклад на 30–50%, говорится в исследовании. Еще 6% респондентов указали на 50-80-процентный рост зарплатных ожиданий кандидатов на ИТ-вакансии.

Зарплаты все же растут, но не у всех

Некоторые компании идут навстречу ИТ-специалистам и повышают им их ежемесячный доход. Статистика HeadHunter гласит, что с января по август 2024 г медианная ежемесячная зарплата DevOps-инженеров и дата-сайентистов увеличились на 19% год к году и составила 248 и 233,7 тыс. руб. соответственно, говорится в статистике hh.ru.

Повезло и разработчикам ПО – их средняя зарплата за тот же период выросла на 13%, достигнув 143,5 тыс. руб. Тем временем, менеджеры продукта могут похвастаться лишь 6-процентным увеличением средней зарплаты – до 104,5 тыс. руб.

На фоне всех перечисленных ИТ-шников очень сильно выделяются специалисты технической поддержки, но лишь в плане темпов роста медианной зарплаты – 28%. Получают они намного меньше других – 51,9 тыс. руб. в среднем.

Нашлись в российской ИТ-сфере и те, кто, наоборот, стал получать меньше. 1-процентное падение медианной зарплаты зафиксировано у продуктовых аналитиков – теперь их ежемесячный доход составляет в среднем 116,9 тыс. руб.

Больше лет – больше требований

«Ведомости» также приводят статистику сервиса по поиску работы «Работа.ру», в которой требования к зарплате сопоставляются с возрастом специалиста. Зависимость здесь почти всегда прямая – чем больше работнику лет, тем, как правило, больше денег он хочет получать за свои труды и свое время. Но есть исключения.

ИТ-специалисты в возрасте от 18 до 24 лет в 2024 г. хотели бы зарабатывать 62,5 тыс. руб. в месяц, а те, кому от 25 до 29 лет – 154,4 тыс. руб. Те, кому сейчас от 30 до 34 лет, рассчитывают на ежемесячную зарплату 235,5 тыс. руб. При этом ИТ-шники в возрасте от 35 до 39 лет мечтают о 172,8 тыс. руб. в месяц.

Самые высокие зарплатные ожидания наблюдаются у ИТ-специалистов в возрасте от 40 до 44 лет – 250 тыс. руб. 45-49 лет – 230,5 тыс. руб., 50-54 лет – 243,5 тыс. руб., старше 55 лет – 231,7 тыс. руб.