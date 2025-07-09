«Авито Работа»: специалистов, связанных с организацией мероприятий, за год стали искать на 29% чаще

Аналитики «Авито Работы» сравнили данные за II квартал 2025 г. с аналогичным периодом 2024 г. и выяснили, что зарплатные предложения в праздничной индустрии растут быстрее спроса: число вакансий для специалистов, занятых в данной сфере, выросло на 29%, а зарплатные предложения — на 50%. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Ключевые данные

Сильнее всего изменились зарплатные предложения для фотографов. За последний год средние предложения для этих специалистов выросли на 58%. Во II квартале 2025 г. работодатели готовы были платить им от 75 до 82 тыс. руб/мес при условии полной занятости, при этом фактический доход фотографов зависит от количества и продолжительности рабочих смен, уровня профессиональных навыков, наличия портфолио и т.д.

Предлагаемые зарплаты для ведущих мероприятий за год выросли на 40% — сейчас соискателям готовы платить в среднем от 50 до 85 тыс. руб/мес. Однако они могут получать и больше — все зависит от опыта и степени известности ведущего, а также от количества проведенных мероприятий.

Для менеджеров по организации мероприятий уровень зарплатных предложений за год увеличился на 17%, и во II квартале 2025 г. диапазон средних предлагаемых зарплат для специалистов с небольшим опытом работы (до трех лет) варьировался от 60 до 80 тыс. руб/мес. На руководящих позициях в event-отделах зарплатные предложения могут в несколько раз превышать указанные диапазоны.