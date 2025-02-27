«Авито Работа»: индустрия производства промышленного оборудования — лидер по росту зарплатных предложений этой зимой

Аналитики «Авито Работы» изучили динамику зарплатных предложений зимой 24/25 в сравнении с аналогичным периодом годом ранее. По данным платформы, лидером по приросту средних зарплат за год стала индустрия производства промышленного оборудования и станков. В этой сфере средние зарплатные предложения для соискателей выросли на 61% по сравнению с прошлой зимой, достигнув 115,13 тыс. руб/мес при фиксированном графике работы. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Управление персоналом также вошло в число сфер с самым динамичным ростом зарплатных предложений. Зимой 2024-2025 г. кандидатам на вакансии в HR предлагали 75,76 тыс. руб/мес, что на 56% больше, чем годом ранее. Динамичный рост связан с высокой потребностью компаний в квалифицированных HR-специалистах, способных эффективно привлекать и удерживать сотрудников в условиях дефицита кадров.

Туриндустрия и гостиничный бизнес продемонстрировали рост зарплатных предложений на 39%. Этой зимой средняя сумма, которую указывали работодатели в вакансиях для новых сотрудников отрасли, достигла 62,4 тыс. руб/мес. Это связано с активными путешествиями в высокий сезон зимних праздников, а также с развитием внутреннего туризма, который становится все более популярным среди россиян.

Для сравнения, в среднем по России средние предлагаемые зарплаты для новых сотрудников за год выросли на 9% и этой зимой составили 69,46 тыс.руб/мес при фиксированном графике работы.