На «Авито» в августе 2025 г. в два раза выросли продажи обогревателей

В большинстве городов России еще сохраняется теплая погода, однако многие в 2025 г. решили подготовиться к холодам заранее, еще летом. Аналитики «Авито» обнаружили, что уже в августе 2025 г. по сравнению с июлем 2025 г. продажи обогревателей выросли в два раза, а каминов — на треть. Об этом CNews сообщили представители «Авито Товаров».

Уже в августе 2025 г. в сравнении с предыдущем месяцем продажи обогревателей выросли в два раза. Их средняя цена в ресейле составила 10 тыс. руб., а в новом состоянии — 19 тыс. руб.. Наибольшей популярностью пользуются масляные обогреватели — на них пришлось 16% продаж в категории. Их за месяц стали покупать в три раза чаще, а средняя цена составила 1500 руб. в ресейле и 2800 руб. в новом состоянии. Они недорого стоят, не шумят и подходят для постоянного обогрева жилых помещений и офисов.

На втором месте по популярности — электрические обогреватели с долей 15%. Их продажи выросли в 2,5 раза. В среднем их покупали за 3 тыс. руб. «с рук» и за 14 тыс. руб. в новом виде. Такой вариант быстро разогревается и подходит как для основного, так и для дополнительного обогрева помещений.

Также в тройке лидеров — газовые обогреватели с долей 10%. Их стали покупать чаще в полтора раза. В среднем они обходились в 4 тыс. руб. в б/у варианте и в 21 тыс. руб. — в новом. Такие модели в основном используют на улице — на верандах кафе или дач, а также в больших хорошо вентилируемых производственных помещениях.

В топ-5 также вошли тепловентиляторы (9%) и инфракрасные обогреватели (5%). Их продажи выросли в 2,5 и в три раза соответственно. Тепловентиляторы в среднем обходились в 4 тыс. руб. в ресейле и в 15 тыс. руб. в новом варианте, а инфракрасные обогреватели — в 4 и в 6 тыс. руб. соответственно. Кроме того, на 30% выросли продажи каминов. Они в среднем стоили 16 тыс. руб.

Несмотря на рост продаж, цены на обогреватели снизились в среднем на 14%. Так, газовые модели стали дешевле на 29%, инфракрасные — на 5%, тепловентиляторы — на 4%, а масляные — на 2%. Также на 21% подешевели камины.