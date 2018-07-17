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Логика Досье

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


17.07.2018 «Логика бизнеса» выпустила решение «Логика: Досье» для работы с массивами клиентских документов 1
23.05.2018 «Логика Бизнеса» обновила портфель решений 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Логика Досье и организации, системы, технологии, персоны:

АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 250 2
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 1
Крок - Croc 1964 1
Directum - Директум 1268 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 1
АйТи 1519 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы 131 1
Softline - Софтлайн 3743 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 599 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 1
Транснефть 335 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 3
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1376 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 2
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BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 1
Оцифровка - Digitization 5185 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1453 1
ЮЗ ЭДО - ЮЗДО - ЮЗЭДО - Юридически значимый электронный документооборот - Специализированный оператор связи 429 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 1
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1164 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1657 1
ЭОС Дело СЭД - ЭОС Дело-Предприятие - ЭОС Электронное Дело 248 1
АйТи - Аплана - Логика: ЮЗ ЭДО - юридически значимый электронный документооборот 9 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит ОС - МСВСфера 219 1
Directum СЭД - ECM-система 307 1
Логика ФИНДОК 3 1
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 271 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 1
Новые облачные технологии - МойОфис 958 1
IBM FileNet 140 1
Подбуцкий Георгий 44 1
Соколов Кирилл 40 1
Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск 401 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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