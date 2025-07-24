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«СкайТехник» перевела ключевые процессы в единую систему

Компания «СкайТехник», занимающаяся техническим обслуживанием воздушных судов, внедрила платформу Saby для автоматизации ключевых внутренних процессов. В единую цифровую среду переведены закупки, кадровый документооборот, учёт рабочего времени и взаимодействие с контрагентами.

До внедрения в компании отсутствовала единая система для управления документами. Кадровые бумаги оформлялись вручную, согласования происходили по электронной почте и в мессенджерах. Процессы затягивались: часть сотрудников работает в нескольких аэропортах Москвы, поэтому передача документов между участками занимала несколько дней.

Теперь внутренний и внешний документооборот ведётся через Saby Docs. Маршруты согласования настраиваются в зависимости от условия — суммы закупки, подразделения, статуса контрагента. ИТ-отдел компании самостоятельно настраивает сложные сценарии через встроенный язык программирования, а сотрудники других подразделений используют визуальный редактор. Например, при оформлении закупки дорогостоящих деталей документ автоматически направляется на согласование генеральному директору. Позиции дешевле — только руководителю подразделения.

«Помимо базового функционала, который настраивается “из коробки”, есть возможность использовать внутренний язык программирования, похожий на JavaScript. Это очень удобно. Можно дописывать функционал под себя — например, определённые триггеры. Они могут оповещать нужных сотрудников до окончания заявки», — сказал Антон Харькин, руководитель ИТ-департамента.

Параллельно компания автоматизировала учёт рабочего времени. Система интегрирована с проходными: табели формируются автоматически, с учётом сменных графиков, отпусков и командировок. Это особенно актуально для сотрудников, работающих по гибкому расписанию на нескольких производственных точках.

Антон Харькин, руководитель ИТ-департамента компании «СкайТехник», сказал: «При внедрении СКУДов никаких дополнительных операций по настройке не потребовалось. Всё отображается в одном окне: вы можете посмотреть график работы сотрудника — когда пришёл, ушёл, сколько времени был на рабочем месте. Данные привязываются к графику учёта рабочего времени в Saby».

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Бизнес

Кадровые процессы переведены в Saby Staff. Заявления на отпуск, стажировку и командировки подаются через мобильное приложение и обрабатываются без бумажных копий. Все данные синхронизируются с «1С: ЗУП» через модуль КЭДО.

«Чтобы снизить расходы на доставку документов и улучшить условия работы сотрудников, руководство поручило нам выбрать систему КЭДО. Мы долго выбирали, но остановились на Saby. Тот результат, который мы получили, — он вообще потрясающий. Также планируем внедрить блок Saby HRM для быстрого и удобного подбора персонала», — отметила Ольга Берёзкина, специалист по кадрам компании «СкайТехник».

В результате все ключевые процессы «СкайТехник» — от документооборота до кадров — работают в единой цифровой среде. Табели формируются автоматически, HR-документы оформляются за день, маршруты согласований настраиваются без привлечения подрядчиков. Итог — сокращение сроков, снижение ошибок и повышение управляемости в распределённой команде.

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