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Берёзкина Ольга
УПОМИНАНИЯ
|24.07.2025
|«СкайТехник» перевела ключевые процессы в единую систему 1
Берёзкина Ольга и организации, системы, технологии, персоны:
|СкайТехник 1 1
|1С 8628 1
|Тензор - СБИС ЭДО SABY 31 1
|1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 616 1
|JavaScript - JS - язык программирования 1276 1
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