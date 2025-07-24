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Берёзкина Ольга


УПОМИНАНИЯ


24.07.2025 «СкайТехник» перевела ключевые процессы в единую систему 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Берёзкина Ольга и организации, системы, технологии, персоны:

СкайТехник 1 1
8628 1
Визуальный редактор - WYSIWYG - what you see is what you get - что видишь, то и получаешь 103 1
Trigger - Триггер - триггерная система - Триггерные сценарии 307 1
Управляемость - Manageability 1829 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2077 1
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 932 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2181 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4261 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2697 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11781 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3344 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12039 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7813 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13004 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32600 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54357 1
Тензор - СБИС ЭДО SABY 31 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 616 1
JavaScript - JS - язык программирования 1276 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44677 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1295 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14448 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6029 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1375696, в очереди разбора - 747910.
Создано именных указателей - 179530.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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