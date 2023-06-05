Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения
|

Решение Radiant Service Desk включено в реестр отечественного ПО

ITSM-решение Radiant Service Desk, разработанное компанией Radiant System, включено в реестр отечественного ПО.

Разработчик получил свидетельство о внесении системы в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Основной класс, присвоенный Radiant Service Desk – «Средства управления ИТ-службой, ИТ-инфраструктурой и ИТ-активами». Запись в реестре №17128 внесена на основании приказа Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России от 24 марта 2023 г.

Radiant Service Desk – программное обеспечение с открытым кодом, которое обеспечивает поддержку пользователей и автоматизирует бизнес-процессы для внутренних и внешних команд любого масштаба. Решение обеспечивает процессы управления инцидентами, запросами на обслуживание, проблемами, изменениями, задачами, активами и конфигурациями, услугами и SLA и знаниями.

Radiant System помогает заказчикам улучшать службы поддержки клиентов и пользователей с использованием open-source-решений.

Включение платформы Radiant Service Desk в реестр отечественного ПО подтверждает ее соответствие правилам и требованиям российского законодательства.

Экспертиза: как организовать омниканальные бизнес-коммуникации
Телеком

Развивать продукт и продвигать его на российском рынке Radiant System помогает стратегический партнер – Konica Minolta Business Solutions Russia. Компании вместе внедряют лучшие практики управления сервисом для бизнеса и занимаются популяризацией концепции ESM (Enterprise Service Management), предлагающей создание единого окна для всех служб бизнеса.

Radiant Service Desk – основной продукт в портфеле Konica Minolta в категории Service Desk. Компания не только поставляет его партнерам и клиентам, но и использует в своей работе для обеспечения высокого уровня сервиса для заказчиков. Включение решения в реестр ПО делает его более экономически выгодным для клиентов, дает возможность реализовывать проекты по импортозамещению и усиливает портфолио ИТ-решений Konica Minolta.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Американцы скупают акции EPAM

«Коррупция» разрушила мечты МТС об онлайн-кассах на сумму 765 миллионов

«Дом.РФ» разработал карьерного бота на основе ChatGPT

«Аэрофлот» отказывается от SAP в пользу «1С»

МТС купила разработчика ИТ-решений для крупных автопарков

ИТ-компании, завышающие цены, будут наказаны. Им приостановят налоговые льготы и бронь от армии

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

10 способов применения NFC: от бесконтактных платежей до медицины

Складные смартфоны, которые можно купить в России: выбор ZOOM

Телеграм-боты на базе ChatGPT: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили самые древние чертежи — им около 8000 лет

Черные дыры: за счет чего может расширяться Вселенная?

Межзвездные облака — истинный источник жизни на Земле?
Показать еще