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Digital-интегратор «Улей» интегрировал модуль HelpDesk в корпоративный портал DNS

Digital-интегратор «Улей» завершил проект по созданию многофункционального сервиса для обработки инцидентов технической поддержки DNS и запросов для различных отделов. Автоматизированная система распределяет обращения по категориям, критичности и времени обращения. Об этом CNews сообщили представители интегратора «Улей».

Модуль HelpDesk от «Улья» позволил менеджерам внутренних спецслужб DNS эффективнее и быстрее помогать коллегам.

Необходимость в инструменте автоматизации сбора и обработки заявок продиктована наличием в компании техподдержки и нескольких отделов обеспечения, через которые проходит множество задач.

В основе модуля HelpDesk заложен принцип дерева решений — система собирает информацию по обращению направляющими вопросами. Это помогает сформировать корректный запрос и направить его ответственному специалисту.

Мастер создания обращения настраивается на неограниченное количество разветвлений и вопросов на каждом уровне. HelpDesk можно использовать и для передачи обратной связи руководству.

В инструменте реализованы: возможность добавления файлов; фильтрация запросов по финансовым затратам; выбор направления задачи; поле для указания вводных данных.

HelpDesk позволяет структурировать запросы по категориям и автоматически распределять между ответственными менеджерами. Специалисты ведут работу с запросами в привычном интерфейсе, визуально похожем на стандартные задачи. В комментариях есть возможность задать уточняющие вопросы по задаче.

Полный функционал сервиса по обработке запросов и инцидентов доступен в мобильном приложении «Битрикс24». За год сотрудники DNS использовали HelpDesk 6000 раз.

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