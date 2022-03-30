Электронная система обходов охватила все технологические цеха КАО «Азот»

НПП «СпецТек» объявляет о вводе в эксплуатацию третьей очереди электронной системы обходов оборудования КАО «Азот». Система, созданная на основе программного комплекса TRIM, охватила еще 12 цехов предприятия. Об этом CNews сообщили представители НПП «СпецТек».

Обходы технологического оборудования – важный элемент управления надежностью, направленный на раннее обнаружение дефектов с целью своевременного их устранения и предупреждения отказов. Рациональной основой обходов является представление о дефекте как о предвестнике отказа. Результативность обходов зависит от достоверности, полноты и оперативности собираемых данных о фактическом состоянии оборудования.

С февраля 2020 г. обходы в КАО «Азот» осуществляются с использованием цифровых технологий. С этой целью на предприятии создана электронная система обходов оборудования (ЭСО) – многопользовательская система сбора, учета и анализа данных о результатах обходов с использованием мобильных устройств, и Web-технологий. Цифровизация обходов позволяет в режиме реального времени точно фиксировать характер и локацию дефекта или отклонения параметров, и сократить время доведения этих данных до лиц, принимающих решения в области эксплуатации и ремонтов.

Основой системы является приложение TRIM-Mobile, развернутое на носимых мобильных устройствах, которое позволяет полевому персоналу вводить данные непосредственно в корпоративную информационную систему и получать из нее данные, продвигаясь по маршруту обхода в цеху и осматривая оборудование. Важный элемент системы – NFC-метки на оборудовании для идентификации каждого объекта осмотра.

Система все это время развивалась функционально и расширялась, пройдя через стадии ЭСО-1, ЭСО-2 и ЭСО-3. Внедрение третьей очереди системы началось в июне 2021 г. В рамках этого этапа выполнена доработка функционала мобильного приложения и его обновление в шести цехах, в которых система была внедрена ранее, а также проведено масштабирование системы на остальные 12 технологических цехов. Количественные параметры ЭСО-3 к моменту ввода в эксплуатацию: 1896 пользователей системы, объектов осмотра в базе данных более 19 500, NFC-меток около 3000, порядка 10 тыс. осмотров и более 930 маршрутов обходов в базе данных, около 500 мобильных устройств в системе.

Новая версия мобильного приложения TRIM-Mobile обеспечила накопление статистики на каждом участке по пользователям и цехам, что позволило усилить контроль и повысить ответственность за выполнение обходов. Существенно снижена трудоемкость при создании и планировании обходов. По оценке Сергея Цепляева, руководителя проекта, главного специалиста цифрового управления производственными активами КАО «Азот», после полного внедрения ЭСО-3 ежемесячно будет высвобождаться более 800 человеко-часов.

«Мы проанализировали статистику до и после внедрения системы и обнаружили, что количество обнаруженных и выявленных дефектов значительно выросло, где-то даже в десятки раз. Это означает, что качество обходов существенно повысилось», – отметил Игорь Карпов, начальник управления автоматизации и связи КАО «Азот».

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«В рамках реализованного нами проекта, на наш взгляд, произошла реальная цифровая трансформация всей деятельности заказчика, связанной с обходами. Созданную систему завод может далее масштабировать самостоятельно. Для этого мы провели обучение, так что подключать другие подразделения заказчик сможет, не привлекая разработчика», – отметил Алексей Сукманов, руководитель проекта от НПП «СпецТек».

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КАО «Азот» — химический комплекс. Предприятие производит и поставляет азотные удобрения для сельхозпроизводителей Сибирского федерального округа; является основным поставщиком аммиачной селитры для горнодобывающей отрасли Сибири и Дальнего Востока с долей рынка в регионе около 85%; производитель 30% общего объема капролактама в России и 50% общероссийского экспорта продукта.

ООО «НПП «СпецТек» – консультант и российский разработчик программных продуктов в области управления физическими активами. Является базовой организацией Технического комитета по стандартизации №086 «Управление активами», участвует в работе международного комитета ISO/TC 251 «Asset management». Разработчик национальных стандартов серии ГОСТ Р 55.0.00 «Управление активами». Разработчик отечественной EAM/APM-системы TRIM.