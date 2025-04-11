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МТС устранила цифровые «белые пятна» в 114 малых населенных пунктах Смоленской области

МТС завершила масштабный проект по расширению мобильной сети в 114 малых населенных пунктах Смоленской области, в каждом из которых проживает от 100 по 500 человек. Благодаря развитию сети около 20 тыс. жителей деревень и сел региона впервые получили доступ к голосовой связи и мобильному интернету МТС. Об этом CNews cjjm,obkb представители МТС.

Работы по расширению мобильной связи и интернета в Смоленской области были проведены в рамках программы устранения цифрового неравенства. Технические специалисты МТС расширили телеком-инфраструктуру сразу в 25 районах области. Теперь пользоваться цифровыми сервисами могут еще более 20 тыс. жителей малых и отдаленных населенных пунктов Смоленской области. Благодаря доступу к скоростному мобильному интернету местные жители могут использовать государственные, социальные и образовательные онлайн-сервисы на высоких скоростях, а также получат доступ к развлекательным приложениям – онлайн-кинотеатрам, музыкальным сервисам и книжным приложениям.

«Расширение покрытия связи в малых населенных пунктах – важный шаг к повышению качества жизни жителей Смоленской области. Благодаря работе нашей команды смоляне из отдаленных деревень и сел могут пользоваться стабильной мобильным интернетом и связью. Мы продолжаем развивать телеком-инфраструктуру, чтобы жителям и гостям региона было еще комфортнее в сети МТС, а современные цифровые технологии были доступны каждому, независимо от места проживания», – отметил директор МТС в Смоленской области Алексей Козин.

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