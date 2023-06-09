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«Мегафон» подключил к LTE деревню Прудок в Смоленской области

«Мегафон» обеспечил голосовой связью и высокоскоростным мобильным интернетом деревню Прудок и одноименную базу отдыха в Смоленской области. Теперь десятки местных жителей и многочисленные туристы смогут полноценно пользоваться всеми необходимыми цифровыми сервисами на скорости до 60 Мбит/с.

Чтобы предоставить сельчанам и отдыхающим качественные услуги связи оператор развернул сеть в диапазонах 900 МГц и 1800 МГц. Радиосигналы в этих частотах имеют широкую зону покрытия, более устойчивы при звонках и пользовании интернетом в помещениях. В результате проведенных работ услуги LTE появились также на 407 километре федеральной трассы А130 «Москва-Бобруйск». Теперь абоненты «Мегафона» в деревне, на базе отдыха или на участке автотрассы могут комфортно пользоваться всеми онлайн-услугами наравне с горожанами: дистанционно учиться, удаленно работать, совершать покупки в интернете и получать государственные услуги через интернет-порталы или мобильные приложения.

«Цифровое развитие небольших сел и туристических локаций имеет особое социальное значение и является нашим приоритетом. В небольших населенных пунктах мобильная связь – одна из самых главных потребностей населения. Сельчане, как и жители городов, хотят пользоваться мессенджерами и социальными сетями, цифровыми госуслугами, дистанционным образованием и медициной, а туристы моментально делиться своими впечатлениями в сети. Поэтому мы активно развиваем сеть в регионе, чтобы на карте Смоленской области не оставалось «пустых территорий» и наши абоненты могли пользоваться качественными услугами связи из любой локации региона», – отметил Дмитрий Сенигов, директор «Мегафона» в Смоленске.

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