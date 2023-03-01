«Мегафон» увеличил скорость мобильного интернета в деревнях Смоленской области

Инженеры оператора провели работы на сети, благодаря чему в трех малых населенных пунктах Смоленской области появилось покрытие LTE. Аналитики компании отмечают, что в результате проведенных работ скорость мобильного интернета выросла в среднем на 20%. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Апгрейд сети в диапазоне LTE 1800 прошел в деревнях Лосьмино, Касня и Богданово. Базовые станции в частотном диапазоне 1800 МГц обладают широкой зоной покрытия и более устойчивым сигналом при звонках, а также пользовании интернетом в помещениях.

Развитие инфраструктуры на «высокой» частоте позволило предоставить абонентам возможность скачивать максимальные объемы информации на скорости до 60 Мбит/с. Теперь местные жители могут с большим комфортом пользоваться любыми цифровыми сервисами, в том числе теми, которые требуют стабильной скорости передачи данных и малого времени отклика сети. Например, слушать музыку онлайн, смотреть потоковое видео в самом высоком разрешении, вести прямые эфиры в соцсетях.

Модернизация сети также расширила возможности звонков через интернет с использованием технологии VoLTE (Voice over LTE). Сервис обеспечивает не только кристально чистый звук и мгновенное соединение — абонент может без потери качества сигнала одновременно общаться по телефону и пользоваться интернетом.

«Мы продолжаем закрывать белые пятна на карте мобильной сети региона. Расширяя зону присутствия 4G-интернета, мы создаем максимально комфортную цифровую среду для абонентов, независимо от удаленности их проживания – в столице региона или в малом населенном пункте области», - сказал Дмитрий Сенигов, директор «Мегафона» в Смоленске.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 74,9 млн клиентов.