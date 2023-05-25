В Nexign назначен коммерческий директор

К компании Nexign присоединился Сергей Карпов. Он возглавил работу коммерческого департамента, в состав которого входят дирекция по развитию бизнеса и дирекция по работе с клиентами. Основными задачами коммерческой дирекции под руководством Сергея станут выход на новые рынки за пределами сферы телекоммуникаций, усиление текущих позиций компании в части продаж биллинга и дальнейшая диверсификация бизнеса, включая развитие HRM/CRM направлений.

В 2011 г. Сергей с отличием окончил Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича по специальности «Экономика и управление на предприятии связи». До прихода в Nexign он прошел путь от ведущего менеджера до коммерческого директора в компании ЦРТ. В частности, Сергей с нуля создал sales-направление, отвечающее за продажу проектов по видеоидентификации лиц на стадионах и в местах массового скопления людей. Он участвовал в первом в мире внедрении биометрии в спорте в 2014 г., лидировал ключевые внедрения системы видеоидентификации в проектах Safe&Smart Сity, АПК «Безопасный город». Кроме того, Сергей принимал участие в развитии внедрения речевой аналитики группы ЦРТ, текстовых и голосовых роботов. Он также работал над проектом интеграции речевой аналитики ЦРТ в контактном центре «Мегафона».