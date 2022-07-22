Компания Treolan начинает сотрудничество с SUNMI

Treolan (входит в группу «Ланит») объявляет о партнерстве с брендом SUNMI. Об этом CNews сообщили представители «Ланит».

Компания SUNMI, основанная в 2013 г, является производителем устройств IoT и цифровых продуктов. Она создает аппаратные решения для рынка приема платежей, сканирования штрихкодов и сбора данных, чековых принтеров и устройства для организации точек самообслуживания и обслуживания покупателей. Продукция компании также используется в логистике, на транспорте и других индустриях, где необходимы кассовые аппараты, платежные терминалы, киоски самообслуживания, терминалы сбора данных (ТСД), планшеты для бизнес-применения и другие решения бренда.

SUNMI является инвестиционным проектом компаний Xiaomi Inc и Ant Finance (Alibaba group). Все устройства производятся по стандартам Xiaomi.

В 2020 г. SUNMI официально запустила стратегию BIoT (Business IoT), сделав акцент на развитии компании по принципам «Бизнес 4.0». Бренд разработал инновационные аппаратные платформы на базе Android, которые позволяют интегрировать продукты, программное обеспечение и технологии SUNMI в инфраструктуру и бизнес-процессы. Вендор предоставляет партнерам, независимым разработчикам ПО и заказчикам возможности по разработке и использованию стандартизированных приложений (SUNMI SDK – «частный» магазин приложений на основе Android) и систему удаленного управления устройствами (SUNMI Mobile Device Management), что помогает эффективнее управлять бизнес-проектами по внедрению инфраструктуры на основе решений SUNMI за счет открытости Android-среды для построения и эксплуатации бизнес-приложений.

Сервисную поддержку для российских заказчиков осуществляет сервисный центр компании в Москве.

Игорь Ивентьев, менеджер по продукции Treolan: «Подписание соглашения с SUNMI позволит Treolan предложить партнерам инновационное оборудование, ранее не поставлявшееся на российский рынок на регулярной основе».

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Сергей Карпов, управляющий директор по региону Монголия/СНГ/Россия, SUNMI Technology: «Партнерство с компанией Treolan позволит SUNMI расширить свое присутствие в различных индустриях и сегментах рынка РФ и стран СНГ. Сочетание профессионального опыта дистрибуции ИТ-инфраструктуры в Treolan с наличием в группе ЛАНИТ крупнейшего игрока на рынке платежных решений, позволит сотрудничеству SUNMI-Treolan продвигать практически все продуктовые линейки как в стандартные сегменты рынка, так и в новые (ритейл и банковская сфера). Мы уверены в успехе нашего партнерства».

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Компания Treolan начала свою историю в 1990 г. как подразделение дистрибуции компании «Ланит». Сегодня это широкопрофильный ИТ-дистрибьюторов, который сотрудничает с ведущими мировыми производителями программных и аппаратных решений. Партнерская сеть Treolan насчитывает свыше 3000 компаний, сосредоточенных в 250 городах России.

«Ланит» – «Лаборатория новых информационных технологий» – многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г. Предоставляет полный комплекс ИТ-услуг. «Ланит» является партнером более 280 основных мировых производителей оборудования и программных решений в области высоких технологий. Команда «Ланит» – 14,1 тыс. человек.