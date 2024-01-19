Петербуржцам доступно новое удобное платежное решение для оплаты коммунальных услуг

С декабря 2023 г. петербуржцам доступен еще один способ оплаты коммунальных платежей. Теперь оплачивать ЖКХ быстро и безопасно можно через чат-бот в Telegram @dom_ky_bot. Разработчиком технологического решения является ООО «АФТ». Сбербанк выступил эквайером проекта. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Прием платежей через Telegram осуществляется по защищенному каналу информационно-технологического взаимодействия между ООО «АФТ» и банком и не обрабатывается мессенджером Telegram. При формировании платежной формы система перенаправляет пользователя в его встроенный мобильный браузер.

Алексей Ушенин, управляющий отделением Сбербанка по Санкт-Петербургу: «Бот — это современное и эффективное решение, которое улучшает качество обслуживания клиентов и оптимизирует бизнес-процессы компаний. К помощнику уже подключились более 3 тыс. управляющих компаний Санкт-Петербурга».

Для управляющих компаний этот сервис — простое, удобное и инновационное решение по автоматизации процессов платежей, передаче показаний и оперативному взаимодействию с клиентами. Все данные защищены и конфиденциальны. Кроме того, решение абсолютно бесплатно и не требует технической интеграции, что так важно для малых УК без ИТ-ресурса.

Для жильцов это способ оплатить коммунальные услуги картой любого банка в привычном мессенджере с автоматически подгруженной суммой, а также получить возможность онлайн-общения со своей УК. По запросу пользователя бот расскажет про новости УК, покажет начисления по лицевому счету, проведет платеж по передовому протоколу безопасности, выдаст подтверждение платежа.

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Анатолий Проскуряков, генеральный директор ООО «АФТ»: «Мессенджеры все активнее всходят в повседневную жизнь, и наша команда как раз работает над проектами-интеграциями, делающими рутинные процессы проще и незаметнее. Например, мы реализовали сервис оплаты парковки в центре Санкт-Петербурга через Telegram. Над чат-ботом «ДомКУ» работа шла около года. В результате наших усилий и при поддержке Сбербанка петербуржцы получили еще один инструмент для удобной оплаты ЖКУ, отправки обращений в свою управляющую компанию и получения информации о начислениях».

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