Softline помогла подготовить сотрудников исполнительных органов власти Архангельской области работе с российским ПО

Компания Softline разработала цикл видеоуроков для оперативного обучения сотрудников исполнительных органов власти Архангельской области и подведомственных государственных учреждений Архангельской области работе в российских ОС и офисных решениях. Об этом CNews сообщили представители Softline.

При внедрении новых программных продуктов в организации важным фактором успеха является обучение системных администраторов – им предстоит настраивать, администрировать и помогать пользователям в работе с новым программным обеспечением. Уделяя особое внимание обучению работе с российскими операционными системами и офисными приложениями, можно обеспечить безболезненный переход на его использование и снизить нагрузку на ИТ-службу.

Для обеспечения достижения федеральными и региональными органами исполнительной власти целей и задач, поставленных в рамках программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и поддержки госструктур в переходе на российское ПО, Softline разработала аудиовизуальные материалы – видеоуроки, демонстрирующие основные отличия при работе в российских ОС и приложениях.

В интересах Администрации Архангельской области был реализован проект, в рамках которого Softline предоставила обучающие материалы исполнительным органам власти Архангельской области и подведомственным государственным учреждениям. Госслужащие изучили 23 видеоурока и получили знания о работе в офисных приложениях и ОС. Стоить отметить, что формат видеоуроков наиболее эффективен для зрелой аудитории. Просмотрев видео, любой сотрудник без труда сможет повторить аналогичные действия при решении реальных задач на рабочем месте.

Для работы с материалами также была внедрена платформа дистанционного обучения и развития персонала для десктопов и мобильных устройств. Администрация области получила возможность настроить инструмент для удобного освоения учебных материалов (например, сделать прохождение курса обязательным или установить определённые сроки, назначить изучение материала в рабочее время или в свободное от работы), а также отслеживать процесс обучения каждого пользователя. В дальнейшем ИТ-служба учреждения сможет самостоятельно развивать платформу, добавляя другой обучающий контент.

«Мы очень довольны результатом: корпоративный портал обучения интуитивно понятен нашим сотрудникам, отличается легкостью и удобством в использовании. Видеоконтент считаем наиболее удобной формой обучения даже для сотрудников с неглубоким уровнем знакомства с ИТ-технологиями. В будущем мы планируем развивать системный подход в подготовке сотрудников исполнительных органов власти Архангельской области, наполняя портал новым интерактивным контентом», – сказал Владимир Чугунов, начальник отдела технической поддержки ГАУ АО «Управление ИКТ АО».

Чем заменить иностранные ECM Импортонезависимость

«В зависимости от технической задачи мы можем наполнять портал не только обучающими материалами, но и интерактивными элементами, бонусами, инструментами для общения и другими функциями. Образовательная платформа – это не только про обучение одной конкретной задаче. Для сотрудников это ещё и возможность развиваться, а для работодателя – возможность дать подчинённым мотивацию расти внутри компании», – отметила Ольга Кулакова, менеджер учебного центра Softline.

Softline также запустила дополнительные услуги для помощи в реализации проектов с российским ПО и оборудованием. Клиенты Softline могут получить консультации по внедрению офисных продуктов и других российских сервисов.

***

Компания Softline —глобальный поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности. Головной офис Softline находится в Лондоне. Компания обеспечивает, упрощает и ускоряет цифровую трансформацию бизнеса своих клиентов, объединяя более 150 тыс. организаций из всех отраслей с более чем 6000 поставщиками в сфере информационных технологий, а также предоставляя собственные услуги и решения. В 2020 финансовом году ее оборот достиг $1,8 млрд. В октябре 2021 года компания провела первичное размещение своих ценных бумаг на Лондонской бирже.