Крымский медицинский колледж внедрил электронную очередь «Этлас»

Крымский медицинский колледж внедрил электронную очередь «Этлас»: подавать документы на поступление в колледж и сдавать вступительные экзамены стало удобнее.

У каждого абитуриента есть причины для беспокойства. Сначала надо подать документы в выбранное учебное заведение, но всегда есть вероятность забыть какую-нибудь нужную справку или ошибиться в заявлении — голова занята этими соображениями, и следить за очередью в приёмной комиссии внимания уже недостаёт.

Подать документы — это только половина дела. На втором этапе нужно сдать вступительные экзамены. Перед экзаменом хочется повторить материал, но вместо этого нужно следить за очередью.

У абитуриентов, поступающих в Крымский медицинский колледж поводов понервничать стало меньше — теперь вместо того, чтобы следить за живой очередью, они пользуются электронной.

Система управления очередью (СУО) работает просто: абитуриент подходит к инфомату, расположенному в вестибюле колледжа, выбирает из списка на экране нужный ему факультет и специальность, получает талон с номером, после чего спокойно ожидает вызова. Когда один из специалистов приёмной комиссии освобождается, чтобы принять очередного абитуриента, на информационном табло появляется сообщение, приглашающее держателя талона с соответствующим номером.

Выбор программного обеспечения для СУО пал на разработку «Этлас». Среди достоинств системы: проверенная временем надёжность и безотказность; возможность расширить функционал системы, когда в этом возникнет необходимость; возможность интеграции СУО с имеющимися в организации информационными системами организации; полностью отечественная разработка, гарантирующая работоспособность системы вне зависимости от внешнеэкономических факторов; надёжная техническая поддержка со стороны разработчика.

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Внедрение системы электронной очереди провели специалисты компании-разработчика. Подготовка системы к работе включала настройку инфомата, программирование сообщений и настройку информационного табло, разработку талона.

Поскольку специалисты «Этлас» имеют большой опыт внедрения систем управления очередью, первичная настройка не потребовала много времени. Программное обеспечение располагает проработанными инструментами, помогающими приспособить работу электронной очереди к особенностям любой организации.

Внедряя нововведение, руководство колледжа смогло решить одновременно несколько задач: упростило и облегчило работу приёмной комиссии; ускорило процедуру поступления для абитуриентов; упрочило имидж колледжа, как современного учебного заведения.

Преподаватели колледжа отметили, что работа приёмной комиссии стала ритмичнее, а абитуриенты на экзаменах меньше нервничают.