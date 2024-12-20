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«Авантелеком» и IQTEK анонсируют новые ИТ-решения для контакт-центров

Разработчик и интегратор в сфере корпоративных сетей связи и голосовых технологий «Авантелеком» и разработчик ПО для IP-телефонии IQTEK заключили соглашение о сотрудничестве. Об этом CNews сообщили представители «Авантелеком».

В рамках технологического партнерства «Авантелеком» и IQTEK разрабатывают несколько совместных решений, направленных на повышение эффективности работы колл-центров.

Усилия разработчиков направлены, в первую очередь, на создание единой системы планирования, учета и оптимизации времени сотрудников (WFM), которая позволит планировать потребность в трудовых ресурсах, составлять и регулировать рабочее расписание персонала. Цель нового решения — сокращение до 90% времени супервизоров контактных центров.

Кроме того, компании разработали совместное решение, увеличивающее уровень дозвона для исходящих кампаний. Совместное решение сочетает возможности умного робота, распознающего голосовых ассистентов в первые секунды разговора, и алгоритмов, влияющих на факторы повышения доверия к исходящим номерам. Ожидается, что использование данного ИТ-решения позволит повысить уровень дозвона и количество целевых звонков на 25%.

«Объединение усилий с «Авантелеком» позволяет предложить колл-центрам комплексное решение, содержащее практически все необходимое для автоматизации корпоративного или аутсорсингового контакт-центра. Благодаря нашему решению колл-центры избегают расходов на интеграцию и обслуживание продуктов различных разработчиков, получая все необходимое в одном месте для продуктивной работы. ­Совместные разработки помогут сократить рутинные задачи и сосредоточиться на стратегически важных аспектах работы», — сказал Игорь Гончаровский, директор IQTEK.

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«Благодаря партнерству с IQTEK мы сможем предложить нашим клиентам новые решения. Они дополнят нашу экосистему инструментов для эффективной работы колл-центра, уже включающую голосовые и текстовые каналы коммуникации, голосовых роботов, речевую аналитику, а также инструменты аналитики и контроля качества. В решениях будут представлены как классические техники, так и ML-модели», — отметил Владислав Вирясов, директор «Авантелеком».

Запуск новых ИТ-решений запланирован в 2025 г. Продукты будут интегрированы в программный колл-центр «Авантелеком», что позволит управлять работой контакт-центра в режиме «одного окна» и получать актуальные данные и статистику по нагрузке работы операторов контактных центров и объему звонков без дополнительных интеграций.

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