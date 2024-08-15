«Авантелеком» оптимизировал медицинский контакт-центр с помощью ИИ

Разработчик и интегратор в сфере корпоративных сетей связи и голосовых технологий «Авантелеком» с помощью голосового ассистента автоматизировал 50% операторской работы в контакт-центре «Клиники современных технологий».

ИТ-компания «Авантелеком» завершила проект по оптимизации контакт-центра многопрофильного медицинского центра для взрослых и детей «Клиника современных технологий». Перед разработчиками стояла задача улучшить качество клиентского сервиса, снизить нагрузку на операторов и сократить затраты на телефонное обслуживание пациентов.

Специалисты «Авантелеком» автоматизировали часть рутинных действий операторов с помощью голосового ассистента на базе искусственного интеллекта. Для этого были разработаны голосовые модели, позволяющие вывести из-под ручного управления два блока ежедневной работы операторов: подтверждение записи на прием и сбор обратной связи по результатам посещения клиники. Решение было построено на основе продукта компании собственной разработки «Центр обработки вызовов», платформы голосовых ИИ-ассистентов «Каспиум» и модуля интеграции с CRM.

«Нам важно, чтобы внедренное ПО не просто закрывало определенные функции, но, в первую очередь, отвечало бизнес-процессам заказчика. Поэтому мы стремимся предлагать кастомные решения, а не стандартизированные «коробочные» версии. Для этого проекта мы проработали индивидуальную интеграцию голосового ассистента с самописной CRM заказчика, чтобы сотрудники клиники могли быстро и эффективно отслеживать данные, собранные роботом по текущим клиентам», — сказал Владислав Вирясов, директор «Авантелеком».

Вся собираемая голосовым ассистентом информация как по записям на прием, так и по обратной связи от клиентов, в автоматическом режиме передается в CRM клиники. Важные изменения и критические замечания отслеживаются администраторами в наглядном формате, проработанном для данной интеграции.

В результате в медицинской организации была произведена полная автоматизация процессов подтверждения записи на прием и сбора обратной связи. Типовые и однотипные задачи операторов контакт-центра снизились на 50%. Время ожидания на линии уменьшилось с 27 до 18 секунд благодаря освобождению операторов от части рутинных задач, а количество пропущенных вызовов сократилось на 14%.

«Наши ожидания от внедрения полностью оправдались. В результате значительно уменьшилась нагрузка на операторов в части исходящих звонков и сократилось время ожидания пациента на линии. В дальнейшем мы планируем роботизировать ежедневный обзвон специалистов для подтверждения графика приема», — отметили в пресс-службе «Клиники современных технологий».