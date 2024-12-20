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IQTEK Айтек


IQTEK — российская IT компания, производящая ПО для оптимизации процессов и повышения продуктивности IP-телефонии. С 2010 г. компания сотрудничает с call-центрами, решая практические задачи клиентов, помогая им экономить, увеличивать доходы и оптимизировать работу. Решения компании направлены на повышение эффективности: увеличение количества звонков без дополнительного штата сотрудников, увеличение качественного рабочего времени операторов, внедрение аналитики разговоров, автоматического построения расписаний и голосовых роботов для бизнеса. 


20.12.2024 «Авантелеком» и IQTEK анонсируют новые ИТ-решения для контакт-центров 2

Публикаций - 1, упоминаний - 2

IQTEK и организации, системы, технологии, персоны:

Авантелеком 24 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4992 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30690 1
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management 860 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2967 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4022 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2470 1
Ddialer - дайлер - программа дозвона - звонилка 222 1
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - Корпоративная сеть - Corporate Network 651 1
Вирясов Владислав 24 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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