IQTEK Айтек
IQTEK — российская IT компания, производящая ПО для оптимизации процессов и повышения продуктивности IP-телефонии. С 2010 г. компания сотрудничает с call-центрами, решая практические задачи клиентов, помогая им экономить, увеличивать доходы и оптимизировать работу. Решения компании направлены на повышение эффективности: увеличение количества звонков без дополнительного штата сотрудников, увеличение качественного рабочего времени операторов, внедрение аналитики разговоров, автоматического построения расписаний и голосовых роботов для бизнеса.
|20.12.2024
|«Авантелеком» и IQTEK анонсируют новые ИТ-решения для контакт-центров 2
IQTEK и организации, системы, технологии, персоны:
|Авантелеком 24 1
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