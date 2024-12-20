IQTEK — российская IT компания, производящая ПО для оптимизации процессов и повышения продуктивности IP-телефонии. С 2010 г. компания сотрудничает с call-центрами, решая практические задачи клиентов, помогая им экономить, увеличивать доходы и оптимизировать работу. Решения компании направлены на повышение эффективности: увеличение количества звонков без дополнительного штата сотрудников, увеличение качественного рабочего времени операторов, внедрение аналитики разговоров, автоматического построения расписаний и голосовых роботов для бизнеса.