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«СберМобайл» снижает цены на роуминг в Белоруссии в два раза

С 4 марта 2025 г. «СберМобайл» улучшает услуги связи для пользователей при поездках в Белоруссию. Об этом CNews сообщили представители «СберМобайла».

Стоимость 100 МБ в сутки теперь будет составлять 15 руб. Также абонентам станут доступны новые пакеты мобильного интернета на 30 дней: 5 ГБ за 449 руб. и 10 ГБ за 749 руб. Подключить пакеты можно еще до поездки в Белоруссию – гигабайты станут доступны при выходе в Интернет в роуминге. Подключение пакетов доступно через USSD-команду или в мобильном приложении «СберМобайла» в разделе «Роуминг».

Также абонентам «СберМобайла» в роуминге доступна услуга безлимитных мессенджеров Viber, Telegram и W******p за 45 руб. в сутки. Благодаря этому пользователи смогут оставаться на связи, не расходуя интернет-трафик из пакета.

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Стоимость исходящих звонков снизится примерно вдвое: теперь одна минута исходящего звонка будет стоить 7 руб., а пакет исходящих из 30 минут на 10 дней – 149 руб. Входящие звонки для абонентов «СберМобайла» при поездках в Белоруссию остаются бесплатными.

Дешевле станет также отправка SMS – стоимость одного исходящего сообщения для абонента составит 3 руб.

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