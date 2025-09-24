«СберМобайл» усилит безопасность такси в Москве

Компания «Трейд-Такси» начала внедрение комплекса решений для цифровизации сервиса заказа такси: от бесключевого доступа до видеоаналитики в автомобилях. Решения помогут сократить «пустые» операции, простои и штрафы, тем самым экономя деньги бизнеса и ускоряя обслуживание. Одновременно повысится безопасность пассажиров и водителей за счет контроля стиля вождения, предупреждений о рисках и быстрого реагирования на инциденты. Об этом CNews сообщили представители «СберМобайла».

Сегодня в «Трейд-Такси» насчитывается около 4000 машин, и до конца года автомобильный парк вырастет до 5000 единиц. Проект со «СберМобайлом» направлен на повышение эффективности работы как сотрудников компании, так и водителей. Отдельные решения для «Трейд-Такси» уже работают или проходят стадию тестирования: оплата парковки через SMS-сценарии, предупреждения о зонах повышенного риска, бесключевой доступ, а также ограничения скорости для нарушителей в рамках внутренней политики безопасности.

Первый блок решений включает контроль стиля вождения и безопасности. Система фиксирует резкие торможения и автоматически передает видеофрагменты в случае инцидентов на дороге. При необходимости предусмотрено дистанционное блокирование двигателя: команда срабатывает только при скорости ниже 10 км/ч, чтобы не создать угрозу на дороге. Видеоаналитика внедряется и в офисах продаж. Камеры помогают управлять потоками посетителей, распределять нагрузку между сотрудниками и повышать скорость обслуживания водителей.

Второй блок направлен на контроль парковок. Его цель — сократить издержки за счёт предиктивных уведомлений и корректной оплаты в пределах регламента: до 50% штрафов в таксомоторном бизнесе связаны с нарушениями правил парковки. Совместный модуль «СберМобайла» и «Трейд-Такси» основан на актуальных картах парковочных зон Москвы, предупреждает о рисковых точках, а сценарий автооплаты уже проходит пилотирование.

Третий блок — бесключевой доступ. Планируется, что начало работы будет выглядеть следующим образом: водитель авторизуется в мобильном приложении, подходит к назначенной машине, открывает её и выходит на линию без поездок на базу за ключами и документами. За счёт исключения «пустых» перемещений и сокращения офисных операций компания рассчитывает снизить операционные издержки до 15%. Электронные путевые листы и интеграция с внутренней CRM уже включены в контур проекта.

Кроме того, на платформе «СберМобайл» применяются алгоритмы машинного обучения для ТОиР (техническое обслуживание и ремонт). Модель обучается на исторических данных по ремонтам, прогнозирует потребность в запчастях по пробегу и времени и тем самым позволяет балансировать между закупкой и «заморозкой» средств и риском простоя из-за недостающих деталей.