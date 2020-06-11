Власти потребовали от Tele2 снизить цены на сотовую связь

ФАС России вынесла Tele2 предупреждение за рост цен на ряде архивных тарифов без экономического на то обоснования. Она обязала его вернуть прежние размеры абонентской платы в течение двух недель. Оператор связался с ведомством и предоставил доказательства, однако требование о снижении цен пока не отменено.



Необоснованный рост цен

Оператор связи Tele2 из состава «Большой четверки» получил предупреждение от Федеральной антимонопольной службы России (ФАС) за необоснованное повышение тарифных планов. Претензии регулятора были переданы ООО «Т2 Мобайл», подконтрольному «Ростелекому» и оказывающему услуги под брендом Tele2.

Предупреждение было вынесено в связи с действиями оператора в мае 2020 г., когда около 11 млн абонентов Tele2, по оценке ведомства, столкнулись с необходимостью платить за связь больше. С 12 мая 2020 г. расценки на услуги Tele2 для таких абонентов выросли, в среднем, на 10%.

Реклама Tele2 с прямым намеком на низкие цены

Следует отметить, что внимание ФАС привлек не сам факт роста цен. Перед тем, как поднять тарифы, операторы должны предоставит службе экономические обоснования этого, однако Tele2 этого не сделал.

Чем так недовольна антимонопольная служба

Tele2 действительно повысил цены на ряд архивных тарифов в некоторых регионах России, а также сменил их названия. К примеру, в Москве абонентская плата на тарифах «Безлимит 04_2019» и «Безлимит 12_2019» выросла до 550 и 650 руб. в месяц соответственно, и второй из них стал называться просто «Безлимит».

Изменение цен в Москве и Московской области

В Санкт-Петербурге названия архивных тарифов менялись, но «Безлимит 08_2019» подорожал до 450 руб. в месяц, «Мой онлайн 12_2019» - до 380 руб., «Мой разговор 12_2019» - до 280 руб., а суточная абонентская плата по тарифу «Мой Tele2 12_2019» поднялась до 11 руб.

В среднем, по данным ФАС, размер абонентской платы на безлимитных тарифах Tele2, в зависимости от региона, увеличилась на 20-100 руб. В Курске, к примеру, «Безлимит 04_2019» стал стоить 330 руб. в месяц, а «Безлимит 03_2020» сменил название на «Безлимит» и подорожал до 550 руб. в месяц.

Повышение цен затронуло и юг России. Так, в Волгограде и Ростове-на-Дону тариф «Безлимит 07_2019» переименовали в «Безлимит 12_2019» и повысили абонентскую плату до 500 руб., а тарифу «Безлимит 12_2019» сменили название на «Безлимит 03_2020» и подняли абонплату до 550 руб. Что до тарифа, который изначально назывался «Безлимит 03_2020», то с 12 мая 2020 г. он именуется как «Безлимит» и стоит 600 руб. в месяц.

Новые-старые тарифы в Волгограде и Ростове-на-Дону

Изменения затронули другие тарифы оператора в этих городах, но коснулись, на этот раз, только финансовой части – их названия Tele2 решил пока не менять. Тариф «Мой Tele2 12_2019» теперь стоит 11 руб. в сутки, а «Мой разговор 12_2019» и «Мой онлайн 12_2019» - 300 и 380 руб. в месяц соответственно.

Решение ФАС

Предупреждение «Т2 Мобайл» было вынесено в соответствии с Законом о защите конкуренции. Теперь оператору надлежит привести свои тарифы на услуги связи к тому уровню, что был установлен до 12 мая 2020 г. На это у него есть 14 календарных дней с момента получения предупреждения.

«Повышение тарифов, учитывая ситуацию, связанную с распространением новой коронавирусной инфекции, а также отсутствие технологического, экономического и иного обоснования, ущемляет интересы потребителей в части навязывания условий договора, невыгодных для него», – отметил заместитель руководителя ФАС России Анатолий Голомолзин.

Моментальный ответ Tele2

Tele2 отреагировал на предупреждение ФАС спустя всего несколько часов. По данным агентства «РИА Новости», оператор уже предоставил ведомству все необходимые обоснования повышения тарифов.

«Tele2 проинформировала и предоставила экономическое обоснование в ФАС в соответствии с существующими процедурами, поэтому реакция регулятора нам непонятна», – сообщили «РИА Новости» представители компании.

Никаких подробностей о том, чем была вызвана необходимость роста цен на ряде тарифов, сотрудники оператора не раскрыли. «Мы получили предупреждение и разбираемся в сути претензии. Мы надеемся на конструктивный диалог с ФАС в разрешении этой ситуации», – сказали в компании.

На момент публикации материала требование ФАС о снижении стоимости тарифов отменено не было.

Рост цен на тарифах без абонентской платы

Подняв цены на тарифы с абонентской платой 12 мая 2020 г., Tele2, как сообщал CNews, принялся менять тарифы с посекундной и поминутной тарификацией, тоже в сторону роста стоимости. 19 мая 2020 г. стало известно о его планах по принудительному переводу абонентов с ряда архивных тарифов на действующий план «Классический», с последующим ростом цен.

Tele2 уже дважды успел повысить цены с мая 2020 года

Перевод должен был коснуться абонентов, пользующихся тарифами «Оранжевый 04_2016», «Классический 11_2017», «Классический 04_2018», «Классический 12_2018» и «Классический v. 2». На момент публикации этого материала каждый из них уже был закрыт для подключения или перехода с другого тарифа.

Изменения вступили в силу 3 июня 2020 г. и затронули пользователей Tele2 из Москвы и Московской области. Причины перевода абонентов со старых тарифов на новый без их согласия Tele2 не раскрывает.