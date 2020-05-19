Tele2 в разы поднимет цены на звонки и SMS для пользователей старых тарифов

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Tele2 переводит абонентов с пяти архивных тарифов без абонентской платы на действующий тариф «Классический». Абонентская плата не появится, но цены на основные услуги заметно вырастут.

Принудительный перевод

Российский оператор Tele2, входящий в «большую четверку», принудительно переведет абонентов с ряда архивных тарифов на действующий план «Классический». Изменение затронет не только название тарифного плана, но и стоимость услуг, которая заметно вырастет.

Перевод коснется абонентов, пользующихся тарифами «Оранжевый 04_2016», «Классический 11_2017», «Классический 04_2018», «Классический 12_2018» и «Классический v. 2». На момент публикации этого материала каждый из них уже был закрыт для подключения или перехода с другого тарифа.

В Tele2 растут цены на тарифах без абонентской платы

Изменения вступят в силу 3 июня 2020 г. и затронут пользователей Tele2 из Москвы и Московской области. Причины перевода абонентов со старых тарифов на новый без их согласия Tele2 не раскрывает. Информация о переводе, включая названия и условия тарифов, опубликована на официальном сайте оператора.

Рост стоимости звонков и сообщений

Абоненты, которые пользуются тарифом «Оранжевый 04_2016», платят ровно 1 руб. за минуту разговора при звонках на все номера России. С 3 июня 2020 г. им придется платить в несколько раз больше.

Архивный тариф "Оранжевый 04_2016" оказался выгоднее в сравнении с современным "Классическим"

Так, звонки на все номера домашнего региона для таких абонентов будут стоить 2,5 руб. за каждую минуту, а звонки на номера все номера Tele2 России обойдутся в 3 руб. На остальные номера России стоимость одной минуты составит 9 руб.

Стоимость SMS-сообщений тоже повысится – если на тарифе «Оранжевый 04_2016» отправка одного текстового сообщения в домашнем регионе стоила 1,1 руб., а на другие телефоны России – 1 руб., то тариф «Классический» предлагает отправлять SMS в домашнем регионе за 1,5 руб., а в другие регионы страны – за 2,5 руб.

В то же время услуга отправки MMS-сообщений после принудительной смены тарифа оператором пользователям плана «Оранжевый 04_2016» будет обходиться дешевле – 5,5 руб. по всей стране вместо 7 руб.

Трафик тоже подорожает

Условия предоставления доступа в интернет без покупки пакетов трафика после перевода на тариф «Классический» для пользователей «Оранжевого 04_2016» тоже изменятся в худшую сторону. Сейчас первый мегабайт трафика стоит 1,1 руб., а затем стоимость каждых 10 МБ составляет 10,5 руб. На «Классическом» пакет из 10 МБ стоит уже 15 руб.

Условия действующего тарифа "Классический"

Также после перевода услуги с пакетами трафика «Чемодан интернета», «Пакет интернета» и «Портфель интернета» на всех перечисленных тарифах будут носить название «Интернет для устройств». 50-гигабайтный пакет будет исключен – максимальный объем предоставляемого в пакете трафика составит 40 ГБ.

Услуги «7 ГБ 12_2018» и «20 ГБ 12_2018» с 3 июня 2020 г. будут недоступны для подключения. Вместо 7 ГБ Tele2 предложит услугу «Интернет для устройств» с 15-гигабайтным пакетом, а вместо 20 ГБ – с 25-гигабайтным.

Очередной рост цен

Tele2 запустил свою сеть в Москве и Московской области в октябре 2015 г., и за 4,5 года своего присутствия в этом регионе он неоднократно повышал цены на свои услуги. Впервые он сделал это, как сообщал CNews, спустя всего полгода после запуска. В частности, в доступном на тот момент тарифе без абонентской платы «Оранжевый» цены выросли в 1,5 раза, но в самой компании назвали это оптимизацией, а не повышением. Вместе с «Оранжевым» тогда изменились пакетные тарифы «Черный» и «Очень черный»

В тарифе «Черный» абонентская плата выросла с 100 руб. в месяц до 200 руб. в месяц. При этом если раньше тариф обеспечивал неограниченное время внутрисетевых разговоров (включая междугородних), то после изменений появилось ограничение в 200 минут звонков по всей территории страны. Число включенных в тариф SMS-сообщений выросло с 150 до 200, объем включенного интернет-трафика остался прежним – 2 ГБ.

В тарифе «Очень черный» абонентская плата выросла с 200 руб. в месяц до 300 руб. в месяц.

Добровольный переход на тарифы с абонентской платой

Повышению цен на тарифах без абонентской платы в сети Tele2 предшествовал запуск в середине мая 2020 г. новой программы скидок под названием «Вместе выгоднее». Она позволяет снизить ежемесячные расходы на связь на 20%.

Программа основана на объединении нескольких абонентов в группы, каждый участник которой получит скидку, даже если у всех состоящих в одной группе абонентов будут разные тарифные планы. Однако действует она только в том случае, если абонент пользуется тарифом с абонентской платой «Мой разговор», «Мой онлайн» и «Мой онлайн+». Программа также доступна на тарифе «Везде онлайн» для жителей Москвы и Санкт-Петербурга.