Atos подвела итоги первого финансового квартала 2020

Atos определила результаты деятельности в первом финансовом квартале 2020 года и скорректировал глобальные цели в связи с пандемией COVID-19.

Эли Жирар, главный исполнительный директор Atos, сказал: «В это беспрецедентное время неопределенности нашими главными приоритетами остаются защита сотрудников и сохранение непрерывности обслуживания клиентов. У Atos достаточно прочные позиции для плавного прохождения через всемирный кризис, в основном благодаря доверительным отношениям с заказчиками во всех отраслях, устойчивой структуре бизнеса и прочному балансу, который обеспечивает высокую финансовую гибкость. По всему миру 110 000 наших коллег незамедлительно и безупречно отреагировали на запросы клиентов и их потребность в поддержке в рамках программы «Always ready», разработанной еще в начале года. Теперь наши устремления обращены к будущему после пандемии. Мы активно готовимся к новым вызовам, чтобы соответствовать возрастающим нуждам рынка в сферах обработки данных, кибербезопасности, миграции в облако, цифровых рабочих мест и декарбонизации. Пересматривая глобальные цели на 2020 год, мы демонстрируем устойчивость группы компаний и готовность справедливо распределить любое изменение прибыли между акционерами. Я убежден, что Atos выйдет из глобального кризиса 2020 года сильнее, чем когда-либо, и сможет двигаться вперед, к следующему этапу развития».

Выручка Atos за первый квартал 2020 года составила €2 834 млн, при органическом снижении на 0,8%. Несмотря на кризис, группа компаний ускорила коммерческий динамизм благодаря новым заказам на сумму €2 908 млн, что представляет собой соотношение полученных заказов к выручке 103%. Это значительно выше по сравнению с прошлым годом, когда соотношение составляло 86%.

Основные новые контракты за этот период были заключены в Северной Америке с крупной компанией оборонного сектора, в Центральной Европе с Norddeutsche Landesbank и глобальной европейской фармацевтической компанией, в Южной Европе с крупной французской организацией, с Ile-de-France Mobilités, а также с французским банковским учреждением.

Продление контрактов в первом квартале включало в себя подписание первой части договора с Департаментом информационных ресурсов Техаса, с Conduent в Северной Америке, с глобальной европейской компанией по созданию средств производства для SAP HANA в Центральной Европе, а также с компанией UGAP в Южной Европе.

Портфель подписанных заказов на конец марта 2020 года достиг €22,1 млрд, что соответствует выручке группы компаний за 1,9 года.

Общая численность сотрудников на конец марта 2020 года составила 108 602 человека по сравнению с 108 317 на конец декабря 2019 года, что в целом демонстрирует стабильность бизнеса.

В результате пандемии Atos пересмотрел цели на 2020 год. Органический рост выручки: от -2% до -4% (по сравнению с +2% до Covid-19); операционная маржинальность: от 9% до 9.5% от выручки (по сравнению с 10.3% до Covid-19); свободный денежный поток: от €0,5 млрд. до €0,6 млрд. (по сравнению с €0,7 млрд. до Covid-19).