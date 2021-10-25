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Бизнес Облака
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Облако в режиме Enterprise — оптимальное решение для бизнеса

Облачные технологии значительно расширяют возможности современного бизнеса, но при этом многие крупные компании опасаются использовать облака в ключевых сферах деятельности. Миграция в облако воспринимается как серьёзная трансформация, несущая с собой как инвестиционные и технологические риски, так и угрозы безопасности, а также необходимость замены приложений и бизнес-процессов.

В своем докладе Дмитрий Юдин, директор по развитию бизнеса Oracle в России и странах СНГ расскажет, как эти проблемы были решены ведущим поставщиком средств автоматизации для бизнеса и лидером в сфере управления базами данных и облачных технологий корпоративного класса. Из выступления Дмитрия вы узнаете, какие возможности предлагает экосистема облачных сервисов Oracle Cloud Infrastructure (OCI), как использовать облако, сохраняя данные в собственном ЦОД, какие существуют инструменты для контроля безопасности, мониторинга, и управления облачной средой вместе с Oracle. Вы узнаете о том, как использовать в облаках уже готовые системы машинного обучения, а также создавать гибридную среду, объединяя корпоративные вычислительные среды и облачные активы на базе OCI.

В Oracle прекрасно знают, что для корпораций облако — это в первую очередь инструмент решения бизнес-задач. Поэтому для заказчиков были предусмотрены различные методы снижения инвестиционных рисков, предусмотрены механизмы автоматической миграции в облако с возможностью отката. Из доклада Дмитрия вы узнаете, как вернуть себе четверть расходов на облачные сервисы Oracle, какие существуют схемы лицензирования для облачных ресурсов и почему для российских компаний переход на OCI остается максимально эффективным решением с точки зрения развития и сохранения гибкости бизнеса.

В ходе презентации вы узнаете о преимуществах облачного подхода Oracle к построению и оптимизации корпоративной инфраструктуры для разных отраслей. А если вы являетесь представителем финансового института, мы также приглашаем вас 16 ноября на расширенный вебинар, в ходе которого возможности OCI будут рассмотрены на примере кредитных организаций и страховых компаний.

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