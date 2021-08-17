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Консолидированная выручка «Эр-телекома» увеличилась на 14% и превысила 28 млрд рублей по итогам первого полугодия 2021 года

«Эр-телеком холдинг» («Дом.ru», «Дом.ru бизнес»), российский оператор информационно-коммуникационных услуг, объявил консолидированные финансовые результаты за первое полугодие 2021 г.

Консолидированная выручка «Эр-телекома» увеличилась на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 28,295 млрд руб.

Показатель OIBDA составил 10,82 млрд руб. Рентабельность OIBDA составила 38%.

Чистая прибыль составила 2,092 млрд руб., увеличившись на 32% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

CAPEX снизился на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 4,935 млрд руб.

Чистый долг на 30 июня 2021 г. составил 66,92 млрд руб. или 3,0x показателя «Чистый долг/ OIBDA LTM».

Чистый долг (с учетом обязательств по аренде) на 30 июня 2021 г. составил 73,685 млрд руб. или 3,3x показателя «Чистый долг (с учетом обязательств по аренде)/ OIBDA LTM».

Выручка B2B увеличилась на 37% по сравнению с предыдущим периодом и составила 13,731 млрд руб.

Выручка B2C снизилась на 1% до 14,564 млрд руб.

Андрей Кузяев, президент «Эр-телеком холдинга», сказал: «Компания продолжает развитие и модернизацию своей инфраструктуры, совершенствует клиентский сервис и расширяет услуги для бизнеса. В части массового рынка мы продолжаем инвестировать в улучшение клиентского опыта и повышение ценности наших продуктов и услуг для клиентов».

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