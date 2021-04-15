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НКР присвоило «Эр-телекому» кредитный рейтинг А-.ru с прогнозом «стабильный»

Бизнес Телеком

Кредитное рейтинговое агентство НКР присвоило компании «Эр-телеком холдинг» («Дом.ru» и «Дом.ru бизнес») кредитный рейтинг А-.ru со стабильным прогнозом.

По мнению аналитиков, несмотря на замедление темпов роста рынка широкополосного доступа в интернет в России, холдинг в ближайшие годы продолжит занимать лидирующие позиции благодаря развитой инфраструктуре, широкому покрытию сети и качеству связи во всех регионах присутствия.

Положительное влияние на оценку профиля компании также оказали хорошее качество обслуживания долга и высокие финансовые и операционные показатели по итогам 2020 г.

«Присвоение компании инвестиционного кредитного рейтинга А-уровня — объективная оценка соответствия результатов нашей деятельности заявленным стратегическим планам», — сказал Андрей Кузяев, президент «Эр-телеком холдинга».



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