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Квартальная выручка «ЭР-Телекома» превысила 12 млрд рублей

Бизнес Финансовые результаты Телеком

«ЭР-Телеком холдинг», национальный оператор информационно-коммуникационных услуг, объявил консолидированные финансовые результаты за I квартал 2020 г.

Консолидированная выручка компании увеличилась на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 12,535 млрд руб.

Показатель OIBDA увеличился на 23% по сравнению с прошлым годом до 5,130 млрд руб. Рентабельность OIBDA составила 41%.

Чистая прибыль составила 1,135 млрд руб., увеличившись на 40% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

CAPEX увеличился на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 2,381 млрд руб.

Чистый долг на 31 марта 2020 г. составил 45,239 млрд руб. или 2,5x показателя «Чистый долг/OIBDA LTM», что на 0,1 меньше аналогичного показателя на 31 декабря 2019 г.

Выручка B2B увеличилась на 37% по сравнению с предыдущим периодом и составила 4,987 млрд руб.

Выручка B2C выросла на 10% до 7,548 млрд руб.

Андрей Кузяев, президент «ЭР-Телеком холдинга», сказал: «Наша компания развивается в соответствии с заявленной стратегий. В 2020 г., мы, как и значительная часть предпринимателей по всему миру, столкнулись с беспрецедентными вызовами, на фоне пандемии коронавируса. "ЭР-Телеком" адаптируется к изменившейся реальности, обеспечивая надежные сервисы для жизни и дистанционной работы наших клиентов».



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