Чистая прибыль «Эр-Телекома» в первом полугодии 2020 г. выросла на 23%, превысив 1,7 миллиарда рублей

«ЭР-Телеком Холдинг» («Дом.ru», «Дом.ru Бизнес»), национальный оператор информационно-коммуникационных услуг, объявил консолидированные финансовые результаты за первое полугодие 2020 г.

Консолидированная выручка увеличилась на 16% по сравнению с первым полугодием 2019 г. и достигла 24798 млн руб.

Показатель OIBDA увеличился на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 9704 млн руб. Рентабельность OIBDA составила 39,1%.

Чистая прибыль составила 1714 млн руб., увеличившись на 23% по отношению к первому полугодию 2019 г.

CAPEX увеличился на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 5206 млн руб.

Чистый долг на 30 июня 2020 г. составил 47860 млн руб. или 2,6x показателя «Чистый долг/ OIBDA LTM», что на 0,1 меньше аналогичного показателя на 30 июня 2019 г.

Выручка B2B увеличилась на 36% по сравнению с первым полугодием 2019 г. и составила 10036 млн руб.

Выручка B2C выросла на 5% до 14762 млн руб.

Андрей Кузяев, президент «ЭР-Телеком Холдинга», сказал: «В период пандемии интернет-потребление увеличилось на 60%. Для обеспечения пропуска возросшего трафика и поддержания бесперебойной работоспособности сети, нам пришлось дополнительно инвестировать в развитие инфраструктуры, что также сказалось на некотором снижении рентабельности бизнеса. Несмотря на это, компания растет и развивается в соответствии с ранее утвержденной стратегией».