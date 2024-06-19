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Selectel запустил услугу аренды серверов с установкой в дата-центре заказчика

Selectel, российский провайдер сервисов ИТ-инфраструктуры, объявил о запуске услуги аренды выделенных серверов с размещением на площадке заказчика. Предложение актуально для крупных компаний с особыми законодательными и корпоративными требованиями к контуру размещения ИТ-инфраструктуры.

В рамках услуги Selectel предоставляет в аренду выделенные серверы произвольной конфигурации, а также сетевое оборудование с последующей установкой в дата-центре заказчика или другом стороннем ЦОДе. Серверы собираются специалистами Selectel из отдельных компонентов, что обеспечивает независимость от одного или нескольких вендоров и высокую степень кастомизируемости под задачи клиента. Услуга включает в себя транспортировку, установку и настройку оборудования, а также замену неисправных комплектующих при выходе сервера из строя. Услуга доступна в Москве и Санкт-Петербурге.

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Аренда серверного оборудования навынос актуальна для заказчиков, которые имеют повышенные требования к контуру размещения ИТ-инфраструктуры в связи с корпоративными или законодательными мерами: в частности, банки, промышленные, научные, медицинские организации и другие. Услуга позволяет отказаться от капитальных затрат на серверное оборудование и обеспечивает быструю масштабируемость ИТ-инфраструктуры.

«Запуск услуги по аренде серверов навынос продиктован актуальными вызовами, с которыми сталкивается бизнес — это подорожание оборудования и удлиняющиеся сроки поставок, — отметил Константин Ансимов, директор по продуктам Selectel. — Предложенная Selectel модель потребления вычислительных ресурсов может оказаться выгодной возможностью для компаний, которые предпочитают держать полный контроль над IT-инфраструктурой и при этом хотят поддерживать высокие темпы масштабирования текущих и запуска новых проектов без больших капитальных затрат».

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