VK Tech открывает возможность запуска управляемого Kubernetes на физических серверах – ИИ-нагрузки ускорились на 15%

Запуск Managed Kubernetes от облачной платформы VK Cloud напрямую на выделенных физических серверах сервиса Bare Metal без промежуточного слоя виртуализации отдает под расчеты 100% мощности графических процессоров и ускоряет работу с ИИ-нагрузками на 15%. Для бизнеса это значит более быстрый путь от идеи до коммерческого запуска ИИ-продуктов. Об этом CNews сообщили представители VK.

Managed Kubernetes автоматизирует развертывание и обслуживание приложений: компании не нужно вручную следить за инфраструктурой и держать для этого отдельную команду. Раньше такие кластеры работали поверх виртуальных машин, теперь — прямо на «железе». Бизнес платит только за полезные вычисления и использует всю мощность видеокарт, а не ее часть.

Новое поколение сервиса Managed Kubernetes рассчитано на экстремальные нагрузки: один кластер выдерживает до 55 тыс. микросервисов одновременно с гарантированной доступностью 99,95%. Настройку, масштабирование и обновление можно запускать параллельно, что сокращает время вывода продуктов на рынок и снижает объем ручной работы.

Запускать высоконагруженные и ИИ-приложения можно в четырех зонах доступности VK Cloud, полностью контролируя ресурсы и сохраняя привычное удобство облака. Инфраструктура отвечает требованиям 152-ФЗ, стандартам ISO и PCI DSS, а дата-центры аттестованы по 21 приказу ФСТЭК.

«Мы собрали в одну связку то, что раньше существовало по частям: новое поколение Managed Kubernetes, физические серверы Bare Metal и программно-определяемую сеть Sprut. Для команд, которые работают с большими языковыми моделями, это ускоряет каждый этап: от обучения до внедрения. При этом функции самовосстановления нового Managed Kubernetes снимают с DevOps-инженеров задачи ручного мониторинга и высвобождают их время на разработку», — сказал директор по облачным сервисам VK Tech Дмитрий Лазаренко.