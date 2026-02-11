MWS Cloud запустила сервис Managed Kubernetes в промышленную эксплуатацию

MWS Cloud (входит в «МТС Web Services»), объявила о вводе сервиса Managed Kubernetes в промышленную эксплуатацию (GA). Сервис доступен пользователям MWS Cloud Platform и предназначен для запуска и эксплуатации Kubernetes-кластеров в облачной среде. Решение берёт на себя управление инфраструктурой и жизненным циклом Kubernetes, позволяя инженерным командам сосредоточиться на продукте. Использование Managed Kubernetes сокращает время вывода новых сервисов на рынок и упрощает построение масштабируемых и отказоустойчивых ИТ-систем с учётом строгих требований к отказоустойчивости и масштабируемости.

Managed Kubernetes — это полностью управляемый PaaS-сервис для запуска и эксплуатации кластеров Kubernetes в облаке. Сервис снимает с клиента задачи администрирования и эксплуатации Kubernetes на уровне инфраструктуры.

В рамках сервиса доступны автоматическое масштабирование рабочих узлов, гибкая настройка ресурсов, сервисные окна для плановых операций, интеграция с IAM и сетевой инфраструктурой облака. Поддержаны подключения постоянных томов хранения данных с использованием CSI (Container Storage Interface) и управление сетевой балансировкой на уровне кластера при помощи Cloud Controller Manager (CCM).

Managed Kubernetes подходит для использования в широком спектре отраслей — от информационных технологий и электронной коммерции до финансового сектора, медиа и промышленности. Развёртывание кластера занимает несколько минут и доступно в режиме self-service через консоль MWS Cloud Platform, а также с использованием CLI и API.

Managed Kubernetes в облаке MWS Cloud Platform был запущен в режиме Preview в 2025 г. и за это время прошёл проверку в реальных сценариях использования внутренними клиентами МТС. Сервис протестировали онлайн-кинотеатр «Кион», MWS Data и другие. Полученный опыт позволил доработать сервис, улучшить стабильность, пользовательский интерфейс и подготовить его к промышленной эксплуатации.

«При разработке Managed Kubernetes мы сделали ставку на архитектурную изоляцию и управляемость, чтобы сервис можно было использовать в реальных бизнес-нагрузках. В результате получилась платформа, которая одинаково хорошо подходит и для корпоративных сценариев с высокими требованиями к надёжности и производительности, и для продуктовых команд, которым нужен быстрый запуск и масштабирование без избыточных операционных затрат», — отметил Александр Курасов, руководитель продуктового направления PaaS в MWS Cloud Platform.