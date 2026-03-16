Timeweb выплатит 1 млн рублей за усиление защиты Managed Kubernetes

Timeweb и платформа BI.Zone Bug Bounty повысили вознаграждение за критические уязвимости в сервисе Managed Kubernetes. Провайдер выплатит исследователям безопасности 1 млн руб., если будет получен доступ к управляющим узлам — серверам, которые контролируют всю инфраструктуру платформы Kubernetes.

Это один из первых проектов в стране по привлечению багхантеров к усилению защиты управляемого Kubernetes. Программа — часть комплексной стратегии Timeweb по повышению безопасности и устойчивости сервиса. Она стартует 16 марта 2026 г. и продлится месяц.

Максимальное вознаграждение в 1 млн руб. предусмотрено за выход на управляющие узлы, которые контролируют всю инфраструктуру платформы Kubernetes. Выплата до 500 тыс. руб. — за уязвимости, связанные с нарушением границ между кластерами или обнаружением ошибок в конфигурации платформы. Остальное оценивается по стандартным условиям.

«Мы уже проделали большую работу по усилению безопасности Managed Kubernetes, но решили пойти дальше. Новая багбаунти-программа привлечет лучших исследователей страны к тестированию решения. Она направлена только на ИТ-инфраструктуру, прямой доступ к данным или приложениям клиентов исключен», — сказал Андрей Жариков, руководитель продуктового отдела безопасности Timeweb.

«Timeweb — одна из первых ИТ-компаний в стране, которая вывела сервис Managed Kubernetes на багбаунти. Это подчеркивает открытость и готовность к диалогу с профессиональным сообществом. Провайдер участвует в программе BI.Zone Bug Bounty с весны 2023 г. За это время компания получила более 700 отчетов о потенциальных угрозах разного уровня», — сказал Андрей Лёвкин, руководитель продукта BI.Zone Bug Bounty.

Провайдер реализует комплекс мер безопасности для Managed Kubernetes. Среди них — виртуальный роутер для размещения воркер-нод в приватной сети, интеграция с внешними OIDC-провайдерами для централизованной аутентификации, автоматическая проверка политик безопасности. Для защиты от DDoS-атак трафик автоматически фильтруется на уровне сети. Стабильность клиентских сервисов при пиковых нагрузках обеспечивает собственный оркестратор.

Подробная информация по программе для Managed Kubernetes доступна на платформе BI.Zone Bug Bounty.

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837