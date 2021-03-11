«Билайн Бизнес» и Aggregion выпустили новое AdTech-решение для омниканального маркетинга

«Билайн Бизнес» (структурное подразделение «ВымпелКом») объявляет о начале сотрудничества с Aggregion. Компании планируют вывести на рынок новые продукты для омниканальных экосистем.

Партнерство позволяет реализовать уникальные интеграционные проекты в области маркетинга, рекламы и аналитики, например, для транспортной отрасли или государственного сектора, ритейла, фармкомпаний и медиа-холдингов. Также продукты будут востребованы в тех проектах, где требуется работа с данными многих участников и использование различных каналов коммуникаций.

Благодаря AdTech-решению от «Билайн Бизнес» и Aggregion у бизнеса появились расширенные возможности по работе с CRM аудиториями и данными крупнейших организаций (например, «Магнит» из сферы ритейла, а также фармкомпании). Это позволит повысить точность подбора аудиторий для маркетинговых активностей, а также масштабировать текущий функционал по сквозной online-to-offline аналитике.

Также планируется совместный выпуск новой децентрализованной омниканальной CDP-платформы, которая увеличит возможности составления профилей клиентов на основе расширенных данных CRM, веб-, мобильных и собственных In-store-решений — все это поможет вывести коммуникации на качественный уровень. Оптимизированное распределение бюджетов и возможность замера эффективности отдельных рекламных площадок достигается за счет объединения информации о покупках аудитории с продуктами AdTech по определению предпочтений, по телесмотрению и по рекламным площадкам.

Технологии децентрализованного хранения данных платформы Aggregion позволяют крупным компаниям применять ее функции для омниканального маркетинга: данные будут собираться и обрабатываться в контуре каждого клиента. При этом им будут доступны все возможности аналитики «Билайн»: от профилей аудитории, отсортированных по тысячам атрибутов, до гео- и рыночной аналитики для медиапланирования. Клиенты смогут монетизировать свои данные и рекламные инструменты, предоставляя их другим участникам платформы или организуя собственные партнерства, создавая новые маркетинговые экосистемы.

Решения Aggregion основаны на протоколе децентрализованной обработки данных и используют технологии Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) для формирования защищенных анклавов, которые позволяют обрабатывать деперсонализованные данные от нескольких компаний с сохранением конфиденциальности.

«Развитие систем в части взаимодействия с маркетинговыми технологиями является приоритетом для компании «Билайн». На текущий момент существует не так много решений, позволяющих объединить знания различных компаний о своих клиентах. И мы надеемся, что наше сотрудничество позволит консолидировать всю экспертизу рынка и создать действительно эффективную систему по работе с данными различных поставщиков», — заявил Джордж Хелд, исполнительный вице-президент по развитию цифрового и нового бизнеса, «Вымпелком».

«Потребность в более высоком уровне защиты данных и конфиденциальности вычислений возрастает по мере того, как многосторонние бизнес-процессы, сотрудничество и транзакции перемещаются в онлайн. Инновационные партнеры, такие как Aggregion и AdTech от «Билайн Бизнес», применяющие в своих облачных сервисах методы конфиденциальных вычислений на базе Intel SGX, способны обеспечить новый уровень защиты используемых данных, применяя наиболее протестированную и распространенную в отрасли среду конфиденциальных вычислений на основе аппаратного обеспечения», — отметил Сергей Жуков, директор по развитию корпоративного бизнеса Intel в России.

«Каждой компании необходимо интеллектуальное 360-градусное представление о своем клиенте, но эта информация хранится в множестве разрозненных баз данных. Протокол конфиденциальных вычислений Aggregion и продукты, построенные на его основе, позволяют гарантировать всем клиентам сохранность и конфиденциальность данных при совместной работе над ними», — заключил Нукри Башарули, СЕО Aggregion.