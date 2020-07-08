Технология Intel Software Guard Extensions помогает защитить данные рекламной платформы «Магнита»

«Магнит» и Aggregion запустили первую в России доверенную среду совместной работы с данными на базе платформы SCONE в 2019 г. Открытое решение торговой сети теперь использует технологию Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) для организации конфиденциальной совместной обработки данных участниками платформы.

Среда управления цифровой рекламой, разработанная «Магнит» и Aggregion, позволяет специалистам строить эффективные маркетинговые кампании, используя обезличенные данные о клиентах. Система работает по принципу Data Management Platform (DMP) и способна обрабатывать любые типы информации о покупателях. Это дает возможность точно таргетировать размещение рекламы – сегментировать аудиторию по десяткам критериев и тысячам товарных категорий.

С момента анонса новой платформы управления данными в декабре 2019 года «Магнит» провел более 200 собственных рекламных кампаний. Точное сегментирование аудиторий и использование персонализированных механик позволило компании на 20-30% сократить затраты, связанные с цифровым размещением. Продажи товаров и проектов, продвигаемых через систему, выросли в среднем на 1-2%. Платформа построена на принципах открытого консорциума, к которому могут присоединиться другие участники.

Взаимодействие с партнерами дает возможность значительно обогатить аналитические модели и повысить эффективность рекламных кампаний. DMP-решение «Магнита» работает на базе платформы SCONE, которая использует технологию Intel Software Guard Extensions (Intel SGX). Инструкции Intel SGX делают возможной совместную обработку данных партнеров в безопасных анклавах. Разработанная система позволяет запускать в анклавах тиражные решения и обеспечивает дополнительную защиту интерфейса изолированных областей. Программы, запущенные в безопасной области, проверяют и подписывают все участники платформы, предоставившие данные. Передаваемая информация надежно зашифрована при помощи современных протоколов и декодируется только внутри анклава.

«Это очень важная для платформы управления данными «Магнита» технология. Она станет краеугольным камнем для многих наших крупных проектов в области больших данных. Многие партнеры проявляли активный интерес к DMP, видели значительный потенциал в совместной работе с данными, но ни одна из сторон не готова была делиться данными друг с другом. Технология Intel SGX снимает этот барьер и открывает возможности для решения ранее нерешаемых задач», — сказал директор по аналитике и управлению данными «Магнита» Фабиан Шефер.

«Магнит» подписал партнерские соглашения с ведущими рекламными группами на совместное использование данных и аналитики ритейлера для повышения эффективности рекламных кампаний FMCG-производителей. С ведущими брендами ведется разработка совместных дата-стратегий, которые включают в себя не только использование данных ритейлера для целей оптимизации рекламы, но и в целом для совместной работы по оптимизации маркетинга, управления лояльностью клиентов и развития продуктов. Безопасное использование больших массивов данных при таком подходе невозможно без создания доверенной среды обработки информации.

«Аппаратная доверенная среда выполнения Intel SGX — это большой шаг к решению фундаментальной проблемы доверия в облачной среде. Платформа управления данными, разработанная нашими партнерами «Магнит» и Aggregion, является отличным примером, как эта технология может использоваться для сотрудничества между участниками системы, стремящимися сохранить конфиденциальность данных и защитить свою интеллектуальную собственность, даже в случае отсутствия доверия между сторонами. При наличии расширенной аппаратной поддержки создание защищенных систем обработки данных все еще является очень сложной задачей. Платформа SCONE упрощает использование защищенных анклавов, что позволяет нашим партнерам сосредоточиться на бизнес-логике, сохранив беспрецедентный уровень безопасности. Мы рады поделиться с ними своим опытом, накопленным за годы защиты приложений и данных в облачных средах», — сказал проф. Кристоф Фетцер (Prof. Christof Fetzer), соучредитель и COO Scontain.

По оценкам McKinsey, с 2017 по 2019 год число проектов по совместной работе с данными увеличилось в два раза. Около 40% респондентов планируют реализацию таких проектов в будущем, а суммарный эффект от внедрения таких решений составит более $3 трлн. По мнению аналитиков, экономика данных будет опираться на организацию партнерских экосистем, а также повышение эффективности цепочек поставок и цифрового маркетинга.

По мере того как все больше компаний переходят в облако, защита ценного кода и конфиденциальных данных, а также предотвращение утечек информации приобретают решающее значение.

«Клиенты облачных сервисов нуждаются в надежных инструментах для защиты ценных данных с использованием шифрования», — отметил Сергей Жуков, директор по развитию корпоративного бизнеса Intel в России. – «Конфиденциальные вычисления позволяют компаниям лучше использовать преимущества облачных технологий и моделей многосторонних вычислений для раскрытия ценности данных. Intel, Scontain и Aggregion совместно работают над созданием таких решений для наших клиентов».

Протокол безопасной совместной работы с данными, использующий технологии Intel SGX, теперь доступен всем участникам открытой платформы управления цифровой рекламой «Магнит», разработанной компанией Aggregion.

«Мы видим большой спрос на подобные решения, и он увеличивается по мере развития цифровизации. Мы интегрировали технологию Intel SGX в свои разработки и теперь можем уверенно решать подобные задачи», — отметил Нукри Башарули, генеральный директор Aggregion.