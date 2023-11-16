Эксперт рассказал о потенциале нейросетей в рекламной отрасли

Спикер: Михаил Ильичев, генеральный директор HiFi-стриминга Звук, председатель комитета по аудиорекламе АРИР

Среди основных драйверов в развитии рынка интерактивной рекламы в 2023 и 2024 годах стоит выделить нейросети на базе ИИ: графические, видео, текстовые, музыкальные и, конечно, голосовые. Нейронная сеть относится к методам искусственного интеллекта, который учит компьютеры обрабатывать и выдавать информацию, как это делает человек. Один из вариантов применения в рекламе – создание информационного и коммуникационного контента.

Например, ИИ может генерировать видео, изображения, описания продукта для каталога или заголовки статей. Виртуализация на базе ИИ оживит бренды и сделает их более персонализированными для каждого потребителя. Аватары, генеративные персонажи и амбассадоры брендов, с которыми можно взаимодействовать как с живыми людьми, будут помогать потребителям более осознанно выбирать товары и услуги, которые представляет каждый бренд.

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Нейросети помогают оперативно проводить анализ рынка и поведение клиентов, предлагая план рекламной кампании, экономя при этом маркетологам дни и месяцы работы. Искусственный интеллект, к примеру, может изучить цвет, текст, сопровождающие изображения и музыку различных рекламных объявлений, определяя комбинации, которые больше всего привлекают потенциального клиента во время контакта с ним.

Также благодаря ИИ можно будет без существенных затрат формировать сценарные коммуникации с каждым пользователем, которые в каждом следующем сообщении с человеком будут учитывать историю и опыт прошлых контактов с ним. На рынке уже есть кейсы, когда алгоритмы сопоставляют креативные идеи с поведенческими данными и результатами опросов потребителей, генерируя для компаний готовые решения.