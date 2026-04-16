В поиске «Яндекса» резко выросло число запросов про ИИ-трек Канье Уэста

В поиске «Яндекса» резко выросло число запросов про ИИ-трек Канье Уэста. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Запросы о треке Silver Night начали массово приходить 6 апреля. Их число росло с каждым днем, и интерес достиг максимального уровня 9–10 апреля, когда «Поиску» ежедневно задавали больше 10 тыс. запросов о композиции. Судя по популярным запросам, трек хотят не только послушать, но и скачать, а также хотят найти его текст и перевод на русский. В те же дни резко выросло и число запросов со словами «седая ночь». Если в марте таких запросов каждый день было всего несколько тысяч в день, то на пике интереса их количество выросло примерно в 13 раз.



В «Поиске по видео» «Яндекса» записи ИИ-трека Канье Уэста начали появляться еще 8 апреля и часть из них набрали на данный момент более 250 тыс. просмотров. Под видео пользователи оставляют, например, такие комментарии: «Не знаю, Канье или ИИ, но это просто потрясающе!», «На любом языке будет звучать красиво».

Среди российских городов-миллионеров самый высокий интерес к треку — в Ростове-на-Дону (+33 % относительно среднего по городам-миллионерам), Краснодаре (+32 %) и Москве (+17 %).

В апреле 2026 г. в соцсетях завирусилась англоязычная версия песни «Седая ночь», исполненная голосом Канье Уэста. Она оказалась сгенерированным треком, но бьет рекорды по прослушиваниям в Shazam и «Яндекс Музыке».