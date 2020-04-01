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Apple купила сверхпопулярное приложение и тут же уничтожила его версию для Android

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ПО Бизнес Инвестиции и M&A Техника
, Текст: Эльяс Касми

Apple стала владельцем приложения Dark Sky, известного своими высокоточными прогнозами погоды, генерируемыми искусственным интеллектом. Сразу после завершения сделки утилита была удалена из магазина Google Play, и теперь она доступна исключительно в экосистеме Apple, и даже не во всех странах – в каталоге российского App Store оно не представлено.

Apple не поделилась с Google

Компания Apple приобрела известное на Западе погодное приложение Dark Sky вместе с командой его разработчиков. Утилита, до сегодняшнего дня разрабатывавшаяся под iOS, Android и Wear OS (ранее Android Wear), уже удалена из каталога Google Play (официальный магазин приложений для Android).

Как пишет CNN, основное преимущество Dark Sky перед приложениями-конкурентами заключается в высокоточных прогнозах погоды – оно предоставляет данные по осадкам, влажности, изменению температуры воздуха и другим параметрам с точностью вплоть до минуты. Это достигается за счет использования искусственного интеллекта, обрабатывающего радиолокационные данные, предоставляемые Национальным управлением океанических и атмосферных исследований (National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA).

Финансовую сторону сделки на момент публикации материала Apple и Dark Sky не раскрывали. Сообщение о ее завершении появилось на сайте разработчиков 31 марта 2020 г. «Нашей целью всегда было предоставление точных сведений и прогнозов о погоде. Нет лучшего места для ее достижения, чем в Apple», – прокомментировали сделку с Apple авторы Dark Sky.

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Apple не планирует развивать Dark Sky за пределами своей экосистемы

Apple не уточняет, зачем ей понадобилось приложение Dark Sky, хотя в составе iOS есть собственный сервис подобного рода – штатное приложение «Погода». Вероятно, в будущем она интегрирует в него основные наработки Dark Sky. С другой стороны, для компании это не первая покупка такого рода – в декабре 2017 г. она приобрела сервис распознавания музыки Shazam, по-прежнему существующий в виде самостоятельного приложения.

Android без прогноза погоды

Скачать Dark Sky из Google Play 1 апреля 2020 г. невозможно, в чем убедился CNews, однако пользователи, установившие его раньше, будут и дальше получать прогнозы погоды, хотя и не очень долго. Приложение полностью покинет экосистему Android 1 июля 2020 г., и разработчики пообещали вернуть деньги всем, кто оформил подписку на более длительный срок. На момент публикации материала количество загрузок Dark Sky из Google Play превышало 1 млн.

Изменения коснутся также и веб-сайта Dark Sky, на котором появилась надпись «(с) Apple», несмотря на то, что сама Apple к разработке сервиса пока непричастна. Сам сайт продолжит свое существование, но если в настоящее время на нем присутствует раздел с прогнозом погоды, то 1 июля 2020 он будет закрыт. В этот же день прекратят свою работу и информеры с прогнозами, которые веб-мастеры могут размещать на своих веб-сайтах.

Помимо этого, Dark Sky длительное время предлагала свой API сторонним приложениям, но после заключения сделки с Apple подключение новых клиентов к нему было прекращено. Действующим клиентам разрешено пользоваться API Dark Sky до конца 2021 г. К их числу относится и погодный сервис Big Sky, который умеет работать в паре с конкурентом Apple Siri – голосовым помощником Amazon Alexa.

Приложение для iOS пока не изменится

Авторы Dark Sky уточнили, что их iOS-приложение в обозримом будущем продолжит работу в прежнем режиме, без каких-либо масштабных изменений. Между тем, в каталоге App Store (фирменный магазин приложений Apple) в поле «разработчик» в описании Dark Sky теперь указана сама Apple.

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Dark Sky может стать частью фирменного погодного приложения Apple

Важно отметить, что Dark Sky доступно не во всем мире: к примеру, в российском App Store, в отличие от американского, такого приложения нет. В США его можно приобрести за $4, и оно выпускается для смартфонов iPhone, планшетов iPad и смарт-часов Watch.

Dark Sky изначально разрабатывалось исключительно под iPhone, iPad и iPod Touch, а история приложения началась осенью 2011 г. с размещения заявки на краудфандиговой платформе Kickstarter для привлечения $36 тыс. на его разработку. 28 ноября 2011 г. требуемая сумма была собрана, и к 2015 г., по словам авторов, приложение выдавало по 8 млн прогнозов погоды ежедневно. На момент публикации материала приложение Dark Sky для устройств Apple было доступно в версии 6.8.4, вышедшей 31 марта 2020 г.



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