Исследование МТС: зумеры чаще потребляют контент, миллениалы — используют смартфон как рабочий инструмент

МТС изучила, как различаются цифровые привычки пользователей смартфонов разных поколений. Исследование показало, что возраст остается ключевым фактором, определяющим модель использования устройств: зумеры (18–29 лет) и миллениалы (30–45 лет) живут в одной цифровой среде, но по-разному выстраивают повседневные сценарии. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Наибольшую вовлеченность показывают женщины поколения Y, их экранное время превышает 5 часов в сутки. В среднем женщины проводят со смартфоном на 30–60 минут больше мужчин. Максимальный разрыв зафиксирован у поколения Z, где он достигает 66 минут в день.

Самыми распространенными инструментами остаются почтовые сервисы. «Яндекс Почта» установлена у 61% пользователей, Gmail — у 51%. Всего же в списке из более чем двадцати самых популярных приложений почти половина — различные сервисы Google. В первую пятерку по установкам входят Microsoft Office (23%), Zoom (20%) и Google Calendar (10%). Далее Google Doc (9%), Google Drive (9%), Google Meet (8%) Outlook (7%) и Microsoft OneDrive (6%).

Среди зумеров Gmail установлен у 67,3%, «Яндекс Почта» — у 67%. У миллениалов, напротив, чаще используется «Яндекс Почта» — 62% против 49% у Gmail. Также миллениалы чаще используют Microsoft Office (26% против 20%), Google Calendar (12% против 10%) и Microsoft OneDrive (8% против 5%). Отдельно отмечается, что среди наиболее активно используемых рабочих приложений у зумеров в топ входит Google Classroom, который также присутствует в числе лидеров у миллениалов.

Несмотря на различия в поведении, базовый набор цифровых сервисов у поколений практически совпадает. В числе наиболее значимых приложений пользователи называют банковские сервисы, маркетплейсы, почту, музыку и инструменты для повседневных задач. В топе по оценке значимости — Сбербанк (8,1 из 10), «Яндекс Музыка» (7,8), «VK Мессенджер» (7,5), Wildberries (7,4) и «Одноклассники» (7,2). Существенную роль также играют базовые сервисы — почтовые клиенты (Gmail — 6,1, «Яндекс Почта» — 4,2) и браузинг (Chrome — 5,2).

Первым действием для большинства пользователей остается проверка уведомлений. Так начинают утро 32% респондентов. Среди зумеров этот показатель выше и составляет 36%, среди миллениалов 31%. Дальнейшие сценарии расходятся. Миллениалы чаще переходят к коммуникациям: 29% сразу открывают мессенджеры против 18% у зумеров, а 14% проверяют электронную почту против 11% у поколения Z. Зумеры, напротив, чаще уходят в контент. Социальные сети с утра открывают 15% против 10% у миллениалов, а новости 13% против 10%.

Видеоплатформы остаются одной из самых массовых категорий. «VK Видео» установлено у 57% пользователей, RuTube у 52%. Также востребованы «Кинопоиск», «Иви» и Okko. По ежедневному использованию лидируют зумеры. Видео каждый день смотрят 17% представителей поколения Z против 11% у миллениалов. «VK Видео» также демонстрирует заметный разрыв — 14% против 3%.

Музыкальные и развлекательные сервисы остаются одной из самых активных категорий. «Яндекс Музыка» установлена у 57% пользователей, мобильные игры у 41%, Shazam у 18%. Зумеры заметно активнее в ежедневном использовании. Музыку каждый день слушают 22% против 12% у миллениалов, в мобильные игры играют 7% против 2%. Shazam используют 6% зумеров, тогда как у миллениалов этот сценарий почти отсутствует.

Финансовые и покупательские сценарии стали базовой частью цифровой повседневности для обеих групп. Банковские приложения используются регулярно более чем в 43% случаев в обеих группах, при этом миллениалы чаще взаимодействуют с ними ежедневно. Маркетплейсы установлены у большинства пользователей: Ozon — у 86%, Wildberries — у 76%, Avito — у 63%. Зумеры чаще используют Ozon в ежедневных сценариях (40% против 28%), тогда как миллениалы активнее используют Wildberries и Avito.

За последние пять лет смартфон окончательно закрепился как универсальный инструмент. Наиболее заметно выросли прикладные сценарии: более половины пользователей регулярно совершают онлайн-покупки (54,4% зумеров и 58,4% миллениалов), около 43% управляют финансами через мобильные приложения, а порядка трети используют смартфон для работы и учебы. Развлекательные сценарии также растут, но уступают по динамике практическим задачам.

В исследовании приняли участие более 2 тыс. владельцев смартфонов Huawei, опрос проводился онлайн в первую неделю апреля 2026 г.