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Цифровизация
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Обновление платформы FRESHBoard от AXES Management  

HR-консалтинг AXES Management обновил интерфейс и функционал FRESHBoard — платформы для проведения корпоративных исследований, позволяющей проводить опросы любой сложности.

На новой платформе более гибкие фильтры для анализа, а отчет на основе ответов респондентов формируется быстрее — в течение одного дня. Отслеживать статистику участия в опросе можно в режиме онлайн. С анализом ответов помогает нейросеть Axi — собственная разработка AXES. Об этом CNews сообщили представители AXES Management .

Что было добавлено в функционал платформы:

– Дополнительная аналитика по негативно настроенным респондентам. С помощью уточняющих вопросов, которые задаются только им, можно точнее выявить причины имеющихся проблем.

Нейросеть Axi. Обученная на более чем 75 тыс. открытых ответах по 158 категориям, нейросеть позволяет проводить контент-анализ по любому подразделению и срезу социально-демографического блока.

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– Определение уровня социальной желательности ответов. Благодаря этой функции появляется возможность оценить степень достоверности результатов исследования.

Платформа FRESHBoard полностью локализована в России, а компания AXES Management включена в реестр Роскомнадзора как оператор персональных данных. Все передаваемые данные защищены законом, остаются внутри России и конфиденциальны.

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