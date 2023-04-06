Группа «Эталон» внедрила ИБ-решения компании «Сёрчинформ»

Группа «Эталон» внедрила продукты экосистемы «Сёрчинформ». Об этом CNews сообщил представитель компании «Сёрчинформ».

Одна из задач, которую ставил заказчик – комплексная защита данных и контроль инфраструктуры компании. История сотрудничества группы «Эталон» с компанией «Сёрчинформ» началась еще в 2021 г. Сейчас в организации развернуты DLP-система «Сёрчинформ КИБ», DCAP-система «Сёрчинформ FileAuditor» и «Сёрчинформ SIEM».

«Первой мы выбирали DLP-систему, тестировали программы нескольких ведущих производителей и пришли к выводу, что «Сёрчинформ КИБ» «компактнее» и удобнее в администрировании – вся аналитика находится в одной консоли управления. В ней можно получить детальное представление об инциденте и сформировать интересующий отчет. DLP другого вендора, которую мы пилотировали, состояла из нескольких продуктов и, с точки зрения работы, это оказалось неудобно», – отметил представитель отдела информационной безопасности группы «Эталон».

Отдельно заказчик отметил работу менеджеров внедрения, назвав это своеобразной «визитной карточкой» компании «Сёрчинформ».

Группа «Эталон» – оператор персональных данных, поэтому компании необходимо контролировать файловые хранилища с помощью DCAP-системы. Внедрение «Сёрчинформ FileAuditor» позволило защитить персональные данные клиентов и сотрудников, коммерческие документы, а также чертежи и техническую документацию.

«Обработка большого количества персональных данных ставит перед группой «Эталон» задачу по усилению их защиты и контролю файловых хранилищ в целом. Основные задачи, которые стояли перед FileAuditor – мониторинг персональных данных, отслеживание неправомерного доступа, защита технической документации и исходного кода систем группы. Дополнительно с помощью системы удалось перенести устаревшую информацию в архив, тем самым освободив ресурсы файловых хранилищ», – отметили в отделе информационной безопасности группы «Эталон».

На последнем этапе заказчик внедрял «Сёрчинформ SIEM» – систему мониторинга и корреляции событий информационной безопасности. Система обрабатывает большой поток событий информационной безопасности, анализирует их, выявляет инциденты в соответствии с правилами, детектирует угрозы путем выявления корреляций событий и/или инцидентов. Заказчик отметил, что в «Сёрчинформ SIEM» удобно работать с различными источниками ИБ-событий.

«По данным нашего исследования, 40% строительных компаний сталкивались с утечками информации в 2022 г. Инсайдерам интересны маркетинговые данные и техническая документация о новых проектах, а также данные клиентов и финансовая информация. Ущерб от подобного рода инцидентов исчисляется миллионами рублей. Мы предоставляем заказчикам комплекс продуктов, которые бесшовно интегрируются и помогают полноценно защищать бизнес. Но видим тенденцию, что мало организаций комплексно подходят к вопросам ИБ. Группа «Эталон» проявила ответственное отношение к безопасности данных и защитила информацию на уровне файловых хранилищ, каналов передачи информации и на уровне всей ИТ-инфраструктуры в целом», – сказал руководитель отдела аналитики «Сёрчинформ» Алексей Парфентьев.