Весь мир в заложниках у США. Весь нужный для производства электроники чистейший кварц добывают две шахты в Северной Каролине

США – единственная страна в мире, где добывается используемый в современной электронике природный кварц сверхвысокой чистоты. Вся планета зависит не просто от одной страны, всего лишь от двух американских шахт, расположенных в не самом известном штате. Эксперты не сомневаются – любой сбой в работе шахт или запрет на экспорт их продукции – это катастрофические проблемы для всего мира, которые затянутся на годы.

Новый рычаг давления США

Мировое производство электроники оказалось в тяжелой и пока непреодолимой зависимости от США. Как пишет портал TechSpot, только лишь в этой стране налажена добыча природного кварца сверхвысокой чистоты – другие государства пока не могут наладить поставки этого материала.

Сверхвысокочистый природный кварц является одни из важнейших компонентов, используемых при производстве полупроводников, то есть процессоров, чипов памяти и обычных микросхем. Он применяется при изготовлении тиглей, необходимых для очистки кремниевых пластин. Словом, вся современная электроника не обходится без этого американского материала. Все смартфоны, планшеты, телевизоры, компьютеры – все это было произведено и функционирует должным образом благодаря США.

Более того, и непосредственно в США сверхвысокочистый кварц добывается вовсе не в каждом дворе. Фактически, во всей стране этим занимаются всего-навсего две шахты, обе из которых расположены в штате Северная Каролина, в котором проживает меньше людей, чем в Москве – 10,55 млн и 13,1 млн соответственно.

Нужны миллиарды

Добраться до самих рудников сравнительно непросто – понадобится ехать по проселочным дорогам в течение нескольких часов до крошечного городка Спрус-Пайн с населением в пару тысяч человек. Обе шахты – это собственность компании Sibelco, то есть весь современный мир находится в зависимости даже не от одной страны – от единственной компании.

Фото: rawpixel.com / FreePik Частичка чистейшего природного кварца из США есть в каждой микросхеме на планете

Руководство Sibelco, судя по всему, осознает, какая ответственность перед всем миром лежит на их плечах. Понимание это выражается в готовности топ-менеджмента потратить, по меньшей мере, $700 млн на модернизацию и расширение производственных мощностей.

Часть этих денег была выделена в 2023 г., оставшиеся компания инвестирует в период до 2027 г. В ее планы входит удвоение объемов производства кварца.

Однако аналитики TechSpot сомневаются, что этих денег хватит, чтобы удовлетворить растущий глобальный спрос на сверхвысокочистый кварц, особенно в период, когда гигантскими темпами наращивается производство чипов для искусственного интеллекта.

Ни микросхем, ни электричества

На проблему зависимости всего человечества от шахт к крошечном городке у восточных границ США обратил внимание доцент Уортонского университета (США) Итан Моллик (Ethan Mollick, – преподаватель и исследователь, в настоящее время изучающий влияние искусственного интеллекта на работу и образование. Он открыто говорит, что это может иметь не самые лучшие последствия.

Также об этом в своем блоге в заблокированной в России соцсети миллиардера Илона Маска (Elon Musk) написал пользователь Nick Parker (@NickParkerPrint). По его словам, в случае отсутствия доступа к продукции шахт в Спрус-Пайне, цена на природный сверхвысокочистый кварт резко вырастет, поскольку альтернатив ему в мире нет.

Итан Молик ответил ему, заявив, что прекращение добычи кварца в Спрус-Пайне или какие-либо сложности с его логистикой обернутся для всего мира несколькими годами серьезных потрясений. Эксперт добавил также, что мир будет вынужден искать и находить альтернативы, но на начальных этапах последствия любых проблем с шахтами в Северной Каролине будут катастрофическими.

Автор книги «Материальный мир» (Material World) Эд Конвэй (Ed Conway) указал в ней на еще одну сферу применения природного чистейшего кварца. Это рынок солнечной фотоэлектрической энергии, то есть, по сути, солнечные панели. Проблемы на шахтах в Северной Каролине или сбои в логистике повлияют еще и на их производство.

Одна из потенциальных проблем

США, фактически, являются единственным экспортером природного чистейшего кварца. В мире существует еще одна страна, которая владеет основными мировыми запасами материалов, применяемых в производстве полупроводников – это Китай, с которым у США многолетний конфликт.

Китай является крупнейшим игроком на рынке галлия и германия, и он уже начал пользоваться этим положением – летом 2023 г. власти страны ввели очень жесткие ограничения на экспорт обоих металлов. Это сразу же ударило по США, так как оба металла используются, в том числе, подрядчиками Пентагона при производстве различных видов оружия.

Выпад Китая привел к резкому росту цен на галлий и германий, а США были вынуждены в срочном порядке искать новых поставщиков этих металлов и даже согласиться на их вторичную переработку. Мир сейчас в поисках новых крупных поставщиков обоих металлов, стремясь сбросить с себя оковы зависимости от Китая. В теории, США могли бы поступить точно так же с экспортом сверхвысокочистого кварца.