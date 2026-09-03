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Merz Pharma Мерц Фарма

Merz Pharma - Мерц Фарма

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


03.09.2026 «Навикон» внедрил систему бюджетирования для Merz Pharma на российской платформе Optimacros 1
04.04.2023 «Контур» настроил электронный документооборот для российского подразделения Merz Therapeutics 3
19.03.2018 Navicon адаптировал Terrasoft bpm’online к потребностям фармкомпаний 3
22.03.2017 Merz Russia создала новый внутренний портал на базе Microsoft SharePoint 2

Публикаций - 4, упоминаний - 9

Merz Pharma и организации, системы, технологии, персоны:

Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 181 1
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 643 1
Navicon - Навикон 342 1
Microsoft Corporation 25820 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1362 1
Terrasoft - Террасофт 206 1
Бухгалтерия облачная - онлайн-бухгалтерия - бухгалтерия онлайн - интернет-бухгалтерия 318 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6368 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8706 1
Wiki - Вики - режим Википедии 287 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7756 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13762 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями - Конкурентная разведка - Competitive Intelligence - TPRM - Third-Party Risk Management 2443 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18232 1
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ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4354 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12346 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26542 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14040 1
W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - XSD - XML Schema Definitions - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1917 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - облачные кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2538 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8322 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7865 1
Navicon FMCG TDC - Trade Data Consolidation - Navicon SalesOut 24 1
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1804 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 947 1
Terrasoft Creatio - bpm’online 109 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1519 1
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 406 1
Чернокалов Антон 1 1
Головко Сергей 3 1
Тотмакова Софья 14 1
Морозова Яна 1 1
Шереметьев Сергей 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 167219 3
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 448 1
Германия - Федеративная Республика 13254 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 5016 2
Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 429 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3320 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11406 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2026 1
Здравоохранение - Анатомия - внутренние органы - Anatomy - internal organs 389 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7883 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27466 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10446 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1469579, в очереди разбора - 725121.
Создано именных указателей - 200518.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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